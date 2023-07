Assisenjury heeft oordeel klaar over terreuraanslagen van 22 maart

Na bijna drie weken beraadslaging heeft de jury op het proces over de aanslagen van Brussel en de luchthaven een uitspraak over de schuldvraag.

De voorlezing van het arrest en het antwoord op de 287 schuldvragen komt er – als alles volgens plan verloopt – dinsdag om 14 uur. Dat bevestigde Luc Hennart, de woordvoerder van het Brusselse assisenhof, maandag in de vooravond. Het debat over de strafmaat komt er pas in september. De jury en het hof hadden vooraf afgesproken dat ze de maand augustus vakantie zouden kunnen nemen.

De twaalfkoppige jury en de vijftien plaatsvervangers ging na zeven maanden proces op 6 juli in de avond in afzondering voor de beraadslaging. Vooral voor de plaatsvervangers was dat een harde dobber, want zij mochten niet deelnemen aan de beraadslaging. Maar net als de leden van de effectieve jury mochten ze zolang dat beraad duurde geen contact hebben met de buitenwereld.

Negen van de tien beschuldigden, onder wie Salah Abdeslam en ‘de man met het hoedje’ Mohamed Abrini, staan terecht op verdenking van terroristische moord, poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Voor de tiende – Ibrahim Farisi – pleitte de aanklager op het proces de vrijspraak.

Weinig incidenten

Een van de belangrijkste vragen waar de jury een antwoord moest op geven, is of Salah Abdeslam mee schuldig is aan de aanslagen. Op het moment dat de bommen in Zaventem en Brussel ontploften, zat Abdeslam al vier dagen in de cel. Bij de aanslagen in Brussel en Zaventem vielen 32 doden en 695 gewonden.

Het proces over de aanslagen van 22/3 was al het langste uit de Belgische geschiedenis met het langste juryberaad. Algemeen werd verwacht dat de jury de achilleshiel van het proces zou zijn. Maar dat viel uiteindelijk heel goed mee. Van de 36 uitgekozen juryleden vielen er uiteindelijk in zeven maanden tijd maar negen weg. De meesten dan nog in het begin. Op het proces waren – behalve de lange discussie over de glazen kooien in het begin – weinig of geen incidenten.