Verbod op stakingsposten vervallen: 18 Delhaizewinkels in Brussel opnieuw dicht

18 van de 22 filialen die supermarktketen Delhaize zelf nog uitbaat in de hoofdstad, bleven dicht op maandag, de dag waarop het verbod op stakingsposten verviel. Volgens de vakbonden kregen sommige personeelsleden op 7 juli ook een brief waarin gesteld werd dat hun baan binnenkort zou verdwijnen. ‘Tussen augustus en december, mogelijk iets later’, zegt Fabienne Meulemans, afgevaardigde van de Franstalige socialistische vakbond Setca tegen Belga. Vier weken voor het begin van hun opzegtermijn, zouden ze een nieuwe brief krijgen om hen te informeren. ‘Hiermee gaat de directie nog een stap verder’, meent Meulemans.

Elders in het land zijn er wel nog steeds gerechtelijke bevelen van kracht die stakingsposten verbieden, met name in Henegouwen en de provincie Luik. In een aantal gerechtelijke arrondissementen, zoals in Nijvel en Gent, werden soortgelijke verzoekschriften vorige maand dan weer van tafel geveegd in de rechtbank.

De personeelsleden protesteren al meer dan vier maanden tegen de plannen van de directie om alle Delhaizewinkels te verzelfstandigen. De directie garandeert behoud van arbeidsvoorwaarden, maar daar plaatsen de bonden vraagtekens bij.