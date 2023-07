Enkele uren na veroordeling botst Greta Thunberg opnieuw met politie bij protestactie

Maandag werd klimaatactivist Greta Thunberg veroordeeld tot een geldboete van 1.500 Zweedse kronen of 217 euro. Enkele uren na haar veroordeling stond ze in Malmö opnieuw op de barricades. ‘Het is absurd dat zij die handelen in lijn met de wetenschap er de prijs voor moeten betalen.’