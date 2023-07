Net geen twee op twee voor Lotte Kopecky, die wel gele trui behoudt

De Duitse Liane Lippert heeft de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. In de sprint van een uitgedund peloton was ze net iets sneller dan Lotte Kopecky, die wel haar leiderstrui behoudt. Door de regen in de finale lag de afdaling naar de slotklim er spekglad bij, waardoor heel wat rensters tegen de grond gingen.

Het was vandaag in spanning afwachten of Lotte Kopecky de gele trui kon houden op dit geaccidenteerde parcours. In de tweede rit van de Tour de France Femmes, die startte in Clermont-Ferrand, moesten de rensters enkele pittige beklimmingen overleven. Nog in de geneutraliseerde zone kwam er al een eerste valpartij met de latere winnares Liane Lippert (Movistar), zonder erg.

Op de eerste klim, de Col de Guéry, lag het peloton al in stukken. Onder andere Marianne Vos (Jumbo-Visma) en Christine Majerus (SD Worx) moesten een gaatje laten, toch kwam het snel weer samen. De eerste ontsnapping van betekenis was er een met Hannah Ludwig van Uno-X en Georgia Williams van EF Education, maar op 50 kilometer van de streep werden ze gegrepen.

Bollenstrijd

De steile Côte de Plaines, een beklimming van tweede categorie, zorgde opnieuw voor scheuren in het peloton, rensters moesten één voor één afhaken. De Belgische Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) leek wel nog over uitstekende benen te beschikken, want zij liet de groep met favorieten achter zich en trok er even alleen op uit. Het bleek om een aanval om de bollentrui te gaan. Plan geslaagd, want Van de Velde pakte de vijf bergpunten mee. Even voor de top was er een valpartij waarbij ook wereldkampioene Annemiek Van Vleuten (Movistar) betrokken was, maar ze kon snel weer aansluiten bij het inmiddels uitgedund peloton.

In de finale kregen we drie nieuwe leidsters: Eva Van Agt (Jumbo-Visma), Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) en Anouska Koster (Uno-X). Hun voorsprong groeide uit tot meer dan een minuut. Kastelijn raapte onderweg nog meer punten op dan ploeggenote Van de Velde en bemachtigde uiteindelijk de bollentrui.

Ondertussen begon het vrij hard te regenen. Het gladde wegdek zorgde voor problemen in de bochten van de afdaling met verschillende valpartijen tot gevolg, en ook koploopster Kastelijn kwam in de problemen en moest de andere twee laten gaan. Maar nog voor de voet van de eerste klim werd iedereen gegrepen door het peloton.

Sprint met groep der favorieten

Op de Côte de Trébiac barstte de finale los. Demi Vollering (DS Worx) en Van Vleuten, beide de grootste kandidaten op de eindzege, toonden zich voor de eerste keer. Lotte Kopecky verloor even de aansluiting, maar kwam toch sterk terug op een stijgend stuk. Het regende aanvallen op de klim, maar niemand raakte echt weg en dus ging de groep van favorieten samen naar de finish. Daar trok de Duitse kampioene Liane Lippert, ploegmaat van Van Vleuten, aan het langste eind met een sterke eindsprint. Achteraf bleek dat Kopecky op een leegloper sprintte. Maar met een tweede plaats zit het geel extra stevig om haar schouders.