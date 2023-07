Man (35) in coma na geweld tijdens Gentse Feesten, daders zijn spoorloos

Een 35-jarige man werd in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar toegetakeld tijdens de Gentse Feesten. Hij verkeert momenteel nog steeds in levensgevaar. Het parket is op zoek naar de daders.

Een 35-jarige man raakte in de nacht van donderdag op vrijdag levensgevaarlijk gewond in de Onderstraat, een zijstraat van de Langemunt. De man werd door enkele daders zwaar aangepakt en verkeert sindsdien in levensgevaar. Hij ligt al vier dagen in coma.

Het is nog niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is. Het parket is karig met informatie. ‘We onderzoeken het incident momenteel’, laat het parket weten. Van de daders ontbreekt momenteel nog elk spoor, maar ze worden door de politie en het parket opgespoord.