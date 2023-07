Sassuolo weigert miljoenenbod van Spartak Moskou voor verdediger Rogério om ‘ethische redenen’

De Italiaanse ploeg US Sassuolo weigerde om ‘ethische redenen’ een deal te sluiten met het Russische Sparta Moskou, ondanks het feit dat het contract van de 25-jarige Rogério da Silva in 2024 afloopt.

‘Er was een belangrijk bod van acht miljoen euro’, vertelde de algemeen directeur en ceo van de club, Giovanni Carnevali, aan de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. ‘Maar alles overwegende hebben we besloten om niet verder te gaan. Om ethische redenen wilden we geen deal sluiten met de Russen.’

Russische clubs zijn geschorst uit de Europese competities wegens de invasie in Oekraïne, wat Moskou zelf een ‘speciale militaire operatie’ noemt.

‘We willen geen zaken doen met een Russische club. En ja, ten koste van hem misschien voor niets te verliezen’, voegde Carnevali eraan toe. ‘Het is niet zo dat Rogério niet meer op de markt is, maar de keuze was van een andere aard. Als er aanbiedingen komen van andere clubs, zullen we die evalueren.’

De Braziliaanse verdediger voegde zich in augustus 2017 weer bij Sassuolo vanuit de reserveselectie bij Juventus. Hij kwam ongeveer 150 keer in actie voor de club in de Serie A. Vorig seizoen eindigde de ploeg dertiende in de competitie.