KRC Genk in derde voorronde tegen Rangers als het Servette verslaat, ook tegenstanders Gent en Brugge bekend

KRC Genk neemt het op tegen de Schotse Rangers FC in de derde voorronde van de Champions League, indien het dinsdag voorbij Servette raakt. Bij uitschakeling neemt Genk het op tegen het Griekse Olympiakos in de Europa League. Ook de tegenstanders van AA Gent en Club Brugge in de derde voorronde van de Conference League zijn bekend.

Maandagvoormiddag werden de derde voorrondes van de Champions League geloot. Indien KRC Genk in de tweede voorronde voorbij het Zwitserse Servette Genève raakt, speelt het tegen de Schotse vicekampioen Rangers FC uit Glasgow.

De Limburgers spelen eerst dinsdag in Zwitserland de heenwedstrijd tegen Servette Genève, de terugwedstrijd volgt op woensdag 2 augustus in de Cegeka Arena. De heenwedstrijd in de eventuele derde voorronde vindt plaats op dinsdag 8 of woensdag 9 augustus, de terugwedstrijd volgt op dinsdag 15 augustus. De Rangers kwamen als eerste uit de trommel en hebben zo het thuisvoordeel in het eerste duel.

Bij uitschakeling in de tweede voorronde volgt de derde voorronde van de Europa League. Genk zou daarin het Griekse Olympiakos treffen. Die wedstrijden staan 10 en 17 augustus op de agenda.

Gent en Brugge

Ook zijn de tegenstanders bekend in de derde voorronde van de Conference League. KAA Gent speelt tegen het Noord-Ierse Linfield FC of het Poolse MKS Pogón Szczecin, indien het donderdag kan winnen van het Slovaakse MŠK Žilina. Indien Club Brugge voorbij het Deense AGF Aarhus raakt, speelt het tegen het Ierse Dundalk FC of het IJslandse KA Akureyri.

De heenwedstrijden in de tweede voorronde worden donderdag 27 juli gespeeld, de terugwedstrijden een week later op donderdag 3 augustus. De derde voorronde wordt op donderdag 10 en donderdag 17 augustus afgewerkt.