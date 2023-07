Elf mensen komen om leven bij instorting Chinese turnzaal

Elf mensen zijn om het leven gekomen bij de instorting van het dak van een turnzaal van een school in het noordoosten van China. Dat melden Chinese staatsmedia maandag.

Het ongeval gebeurde zondag rond 15 uur (lokale tijd) in de stad Qiqihar, in de provincie Heilongjiang. Op het moment van het ongeluk bevonden er zich negentien mensen in de sportzaal, zo schrijft de lokale krant Heilongjiang Daily. Vier daarvan zouden de sportzaal kunnen ontvlucht zijn. Vijftien anderen zouden onder het puin vastgezeten hebben.

Volgens staatszender CCTV kwamen elf mensen om bij de instorting. Het merendeel van de slachtoffers zouden kinderen zijn die, op het moment van het ongeluk, volleybal aan het spelen waren.

De Chinese autoriteiten hebben een onderzoek naar de oorzaak van de instorting opgestart. Volgens de eerste vaststellingen zouden arbeiders illegaal perlietsteen – een soort vulkanisch glas – op het dak van de sporthal geplaatst hebben. Het materiaal slorpt bij regenweer water op, wat wellicht geleid heeft tot de instorting van het dak.