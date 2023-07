Feyenoord kaapt transfer Calvin Stengs naar Antwerp

Calvin Stengs (24) is toch nog van gedacht veranderd. Antwerp was er zo goed als uit met Nice om de Nederlander definitief binnen te halen, maar Feyenoord is op weg om de deal te kapen.

Antwerp had 6 miljoen euro plus bonussen veil om Stengs, die vorig seizoen op huurbasis op de Bosuil speelde, over te nemen. Alles leek in orde te komen, maar Feyenoord sprong plots nog in de dans. Trainer Arne Slot heeft hem kunnen overtuigen om zijn ploeg te komen versterken. Stengs werkte eerder samen met Slot bij AZ en heeft intussen een mondeling akkoord met de Rotterdammers voor een contract tot 2027.

Met een nettosalaris van 1,25 miljoen euro per jaar kan hij een van de grootverdieners worden. Ook bij de Great Old lag nochtans een vierjarig contract klaar. Marc Overmars was bereid om een extra inspanning te doen, maar alles wijst er nu op dat Antwerp naast het net vist. Dat is een streep door de rekening van trainer Mark van Bommel, die uiteraard vragende partij was om de middenvelder opnieuw binnen te halen.