Do you believe in scoop after scoop? Cher gaat ijsjes verkopen

De 77-jarige diva Cher mag dan al jaren geen muziek meer hebben uitgebracht, ze blijft zichzelf heruitvinden. Zondag deelde ze een video van een truck met het woord Cherlato erop. Die woordspeling (een samentrekking tussen ‘gelato’ en Cher, of wat had u gedacht?) gaat het internet rond.

Blijkbaar heeft ze vijf jaar aan het ijs gewerkt met enkele ‘van de allerbeste patisserie-experts’. Hoe de Cherlato’s smaken, is nog niet geweten. Fans suggereren alvast smaken die verwijzen naar enkele van haar songtitels: ‘If I could turn back lime’ of ‘Ginseng, tramps and thieves.’

Popsterren die leuren met make-up, kledij of juwelen: het is wel makkelijk verdiend, denkt u? Lang niet altijd: Cher liet zich eerder overhalen om haarverzorgingsproducten te promoten op tv: de langdradige spots waren zo ongeloofwaardig dat ze bijna haar carrière nekten. Nee, dan hou je de regie van je product maar beter zelf in handen, moet ze gedacht hebben. En je kiest een product waarvan iedereen houdt: yep, ijsjes. Maar of alle hongerige fans nu bij Cher terechtkomen? ‘Cherlato’ blijkt ook een soort wiet te zijn ...