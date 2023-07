Vaarwel vogel, welkom X: Elon Musk verandert logo van Twitter

Twitter staat, na zeventien jaar, op het punt van naam te veranderen. Of toch minstens van logo. Dat moet blijken uit een lange reeks tweets die de grillige eigenaar van het bedrijf, Elon Musk, uitstuurde het afgelopen weekend en tot in de vroege uurtjes van maandag.

Elon Musk heeft zijn eigen profielfoto ingewisseld voor een witte letter ‘X’ op een zwarte achtergrond. Of dat voortaan ook echt het nieuwe logo is van de Twitter-app, ter vervanging van het bekende vogeltje, is niet helemaal duidelijk. Elon Musk is al jaren bijzonder tuk op de letter X en het bedrijf achter de Twitter app heet al sinds april officieel ‘X Corp.’ Hij tweet ook al maanden over zijn plan om Twitter te veranderen in ‘X, the everything app’.

Het beroemde Twitter-vogeltje vervangen, en dan nog door een onpersoonlijke letter, is op zich al een merkwaardige beslissing. Maar Musk schijnt te suggereren dat zijn plan nog een stuk verder gaat. Op een vraag van Twittergebruiker Sawyer Merritt, ‘Nu Twitter herdoopt is tot X, hoe heten tweets dan voortaan?’, antwoordde Musk maandagmorgen onze tijd (rond middernacht Californische tijd) ‘x’s’. Als grap? Of omdat hij het echt van plan is? En zo ja, kan hij dan nog van mening veranderen? Daar heeft de buitenwereld voorlopig het raden naar. De meeste media houden het dan ook voorlopig op een ‘verandering van logo’. De bekende technologie-journaliste Kara Swisher tweet (of x’t?) dat zo’n naamsverandering nog dommer zou zijn dan de recente beslissing van Warner om de streamingdienst HBO om te dopen tot ‘Max’.

De voorbije maanden was de besluitvorming bij Twitter vaak bijzonder grillig. Zo werd het abonnementssysteem Twitter Blue eerst gelanceerd en dan inderhaast weer ingetrokken om in december opnieuw te worden geïntroduceerd. Musk vraagt in een tweet van maandagochtend onze tijd (maar laat zondagnacht Californische tijd) Twitter ook suggesties voor een nieuwe naam voor Twitter Blue.