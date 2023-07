Lucas Henveaux naar halve finale op WK zwemmen

De 22-jarige Lucas Henveaux zwom de zevende tijd in de reeksen. In een tijd van 1’46”40 zit hij nog maar negen honderdsten boven zijn eigen Belgisch record. De limiet voor de Olympische Spelen volgend jaar staat op 1’46”26. Henveaux zien we straks terug in de halve finales, die beginnen omstreeks 14.30 uur. Hij zal op de startblokken staan met David Popovici, de wereldrecordhouder op de 100 meter vrije slag, in de baan naast hem.

Roos Vanotterdijk kwam maandag voor de eerste keer in actie. Op de 100 meter rugslag kon ze niet haar beste prestatie herhalen. Ze zwom 1’00”95 en behaalde daarmee een 22ste plaats. Met die tijd mist de achttienjarige Vanotterdijk de halve finales met 50 honderdsten. Haar persoonlijk record zou haar een zevende plaats hebben opgeleverd.

Op de 100 meter schoolslag dook Florine Gaspard het water in. In een tijd van 1’08”34 zwom ze naar een 27ste plek. De olympische limiet staat nog anderhalve seconde scherper. Op het laatste evenement van de voormiddag kwam Alisée Pisane in actie. Ze zwom de 1500 meter vrije slag in 16'25”15, goed voor de achttiende plek.