Langst zittende premier Cambodja wint in verkiezing zonder tegenstanders

De regerende Cambodjaanse Volkspartij heeft zichzelf zondag tot winnaar uitgeroepen in verkiezingen zonder echte tegenstanders. De verkiezingen waren bedoeld om de machtsoverdracht te verzekeren van de autoritaire Hun Sen, één van ’s werelds langst zittende premiers, naar zijn oudste zoon, Hun Manet. Hun Sen regeert al 38 jaar en onderdrukt de oppositie op meedogenloze wijze, waardoor honderden rivalen zijn gevlucht.

Zondagavond ging de Volkspartij aan de leiding in een oneven strijd met 17 overwegend obscure partijtjes, die geen echte tegenstand boden. De voornaamste oppositiepartij werd uitgesloten van de stembusgang op basis van een technisch detail. ‘We hebben met een aardverschuiving gewonnen ... maar we kunnen het aantal zetels nog niet berekenen’, zei partijwoordvoerder Sok Eysan aan persbureau Reuters.

Master in New York

Matthew Miller, een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat Washington ‘verontrust’ was over verkiezingen die ‘vrij noch eerlijk’ waren.

De gedoodverfde opvolger Hun Manet studeerde in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Hij behaalde een masterdiploma in New York, een doctoraat in Bristol en bracht ook tijd door aan de Amerikaanse militaire academie van West Point. In Cambodja klom hij op tot plaatsvervangend bevelhebber van het leger.

Buitenlandse mogendheden zullen nauwlettend in de gaten houden of Hun Manet de autoritaire status quo van zijn vader zal handhaven of zal streven naar meer liberalisering. Andere vraag is of hij Cambodja uit de invloedssfeer van China wil halen en de banden met de Verenigde Staten weer wil aanhalen. Die stonden voortdurend onder druk tijdens het bewind van zijn vader. Toen hij zondag zijn stem uitbracht, ontweek Hun Manet vragen over zijn toekomstplannen.