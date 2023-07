Bosbranden razen nu ook op andere Griekse eilanden

Na Rhodos zijn nu ook op de Griekse eilanden en vakantiebestemmingen Corfu en Evia bosbranden uitgebroken.

Zondag brak op het noordelijke deel van Corfu brand uit. Op het noordelijkst gelegen Griekse eiland in de Ionische Zee had het vuur volgens lokale media al de eerste huizen in het dorp Megoulas hebben bereikt.

Zondagavond waren de eerste evacuaties van vakantiegangers op Corfu begonnen. Toeristen en inwoners van 12 plaatsen op Corfu, waaronder Santa, Megoula, Porta en Palia Perithia worden volgens het Griekse persbureau ANA opgeroepen te evacueren. In het kleine kustplaatsje Nisaki in het noordoosten van Corfu evacueert de kustwacht mensen vanaf het strand.

Ook op Evia, het op één na grootste eiland van Griekenland in de Egeïsche Zee, zijn volgens lokale hulpdiensten vijf dorpen ontruimd door een bosbrand.

Giorgos Kelaiditis, vice-gouverneur van Centraal Griekenland, sprak tegenover het Griekse persagentschap ANA-MPA over een moeilijke situatie: ‘Het vuur mag dan wel 2 kilometer weg zijn, maar de wind is sterk, de groei is laag, de rook is dik en de lucht is moeilijk in te ademen,’ zei hij vanuit de buurt van een van de bedreigde dorpen was. Het noorden van Evia werd in augustus 2021 nog getroffen door hevige branden. Daarbij brandden bossen, waar honderden bijenkorven stonden, af. Bijenhouders hadden het lastig om nieuwe bossen te vinden voor hun bijen.

Elsense burgemeester helpt mee

Op Rhodos woeden al bijna een week grote bosbranden, aangewakkerd door de felle wind. De bosbranden leidden volgens de Griekse brandweer tot de evacuatie van minstens 19.000 mensen. Zij moesten vertrekken uit een reeks dorpen en hotels in het zuiden van het eiland, velen van hen te voet, soms nog in hun badpak. Onder hen bevond zich ook een grote groep Belgische toeristen. 16.000 mensen werden geëvacueerd over land en 3.000 over zee.

‘De situatie is hier echt apocalyptisch’, vertelde de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo), aan nieuwswebsite Bruzz. Doulkeridis’ ouders komen uit de regio. Hij helpt momenteel op Rhodos als vrijwilliger. ‘Nog nooit heeft het eiland zo’n branden meegemaakt en er heerst bovendien enorme chaos omdat er geen noodplan is.’

Tegelijk, zegt de burgemeester, ‘ben ik getuige van een van de mooiste burgermobilisaties ooit. Zonder instructies organiseren honderden burgers hier noodopvang en regelen ze matrassen, lakens, dekens, watervoorraden, koekjes en hygiëneproducten. De Griekse inwoners redden de eer van het land.’

Buitenlandse Zaken op Rhodos

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken heeft zondag een medewerker naar Rhodos gestuurd om ‘bijstand te verlenen aan de Belgen die aanwezig zijn in de door de bosbranden getroffen gebieden’. Buitenlandse Zaken liet bovendien weten dat alle Belgen op Rhodos die gecontacteerd werden, in veiligheid zijn.

Volgens Buitenlandse Zaken heeft de Belgische ambassade in Athene contact opgenomen met alle Belgen die momenteel op Rhodos aanwezig zijn en van wie FOD Buitenlandse Zaken op de hoogte is.

In de consulaire registers van de Belgische ambassade in Athene zijn er 132 Belgen ingeschreven die op Rhodos wonen. Daarnaast hebben zeventig Belgen zich gemeld via het platform ‘Travellers Online’. Verder is er een twintigtal Belgische gezinnen dat zich gemeld heeft via het noodnummer van de ambassade.

Reisorganisator TUI liet intussen weten dat het onvoldoende vrije capaciteit heeft om Belgen vroeger terug te halen van Rhodos. ‘Er is niet veel plaats op onze terugvluchten en het is hoogseizoen, waardoor er ook niet meteen andere toestellen beschikbaar zijn’, aldus woordvoerder Piet Demeyere. ‘We kunnen dus weinig reizigers de mogelijkheid geven om vroeger terug te keren. Er wordt ook bekeken of vliegtuigen op andere verbindingen een tussenlanding kunnen maken op Rhodos, maar ook die zijn vol.’

Belgen in Griekenland die dringend hulp nodig hebben, kunnen de ambassade bereik via het noodnummer (+30 694 523 50 55) of de permanente wachtdienst van de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel (+32 2 501 8 1 11).