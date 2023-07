Spaanse verkiezingen verrassen: Rechts noch links haalt meerderheid in - Meer dan derde van gevangenen wacht nog op straf

1. Spaanse verkiezingen verrassen: rechts noch links haalt meerderheid

De Spaanse verkiezingen zijn onverwacht een nek-aan-nekrace geworden. De conservatieve Partido Popular is de winnaar, maar de kans is klein dat ze ook een regering op de been kan brengen. Lees meer

2. Meer dan derde van gevangenen wacht nog op straf: ‘Komt doordat korte straffen al veertig jaar niet worden uitgevoerd’

Propvol zitten de gevangenissen. Het hoge aantal mensen in voorarrest drijft mee de druk op. ‘Korte straffen uitvoeren is de enige oplossing om de situatie duurzaam onder controle te krijgen.’ Lees meer