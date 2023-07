Chemiebedrijf Ineos moest zijn werf in de haven van Antwerpen stilleggen nadat de omgevingsvergunning geschrapt was. — © Peter Hilz

Zomer of niet, de Vlaamse regering moet aan de bak als ze de ethaankraker van Ineos in de Antwerpse haven nog aan een vergunning wil helpen. De vraag is alleen hoe. Sommige ingrepen dreigen de juridische risico’s nog te vergroten.