Toeristen en bewoners slaan op de vlucht voor bosbranden op Rhodos

Zware bosbranden op het Griekse eiland Rhodos leidden dit weekend volgens de Griekse brandweer tot de evacuatie van minstens 19.000 mensen. Zij moesten vertrekken uit een reeks dorpen en hotels in het zuiden van het eiland. Velen van hen werden met bussen en boten van de kustwacht in veiligheid gebracht. Onder hen bevond zich ook een grote groep Belgische toeristen.

Heel wat geëvacueerden moesten zaterdagnacht op het strand of op straat slapen, nadat hun hotelleiding of touroperator had getalmd met de evacuatie of er niet in was geslaagd voldoende vervoer te laten aanrukken.

Het gezin van Evelien Temmerman moest slapen op de parkeerplaats. — © rr

De Belgische Evelien Temmerman beschreef zondagochtend hoe de evacuatie in haar hotel eerst traag op gang kwam en vervolgens halsoverkop verliep. ‘We hebben buiten, op de parkeerplaats, op handdoeken moeten slapen’, zegt ze. ‘Mijn moeder zit in een rolstoel en mocht pas als een van de laatsten op de bus. Een zwangere vrouw zou drie uur lang – we dachten dat we zo lang onderweg zouden zijn – rechtop moeten staan. Mijn kind vroeg me: “Mama, gaan we hier sterven?”’

Uren wandelen

Andere toeristen vertelden hoe ze, door gebrek aan transport, uren moesten wandelen naar een opvangplaats in Rhodos stad, die niet bedreigd werd door branden. Op plaatsen waar de vlammen uitgewoed zijn, bleven dode dieren achter, tussen verkoolde bomen en uitgebrande auto’s.

Een zwartgeblakerd strand bij Lindos, Rhodos. — © reuters

Bosbranden waren al courant in Griekenland, maar ze komen steeds vaker voor door de hetere zomers, aangedreven door de klimaatopwarming. De Griekse civiele bescherming waarschuwde zondag voor een zeer hoog risico op bosbranden in bijna de helft van het land. De temperaturen kunnen er oplopen tot 45 graden Celsius. De hittegolven die Zuid-Europa en andere delen van de wereld treffen, kunnen aanhouden tot augustus. (lt, sg, blg)