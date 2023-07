Zeiljacht gezonken tijdens Fastnet Race, stormweer dwingt tientallen deelnemers tot opgave

De vijftigste editie van de Rolex Fastnet Race, een zeilrace die sinds 1925 om de twee jaar wordt gehouden, is in zware weersomstandigheden gestart. Door het stormweer zijn tijdens de eerste nacht maar liefst 86 deelnemers uit de race gestapt.

Een jacht, de Sun Fast 3600 Vari, is allicht gezonken voor Wight. ‘Dankzij de snelle reactie van de hulpdiensten werden beide bemanningsleden naar Yarmouth geëvacueerd’, laat de organisatie weten. ‘Ze zijn gezond en wel.’

De Engelse kustwacht heeft in totaal 28 incidenten gemeld. Ze kreeg meerdere oproepen over gewonde bemanningsleden. Vier jachten raakten hun mast kwijt. Meerdere deelnemers keerden terug naar Cowes of zochten beschutting in een andere haven.

De deelnemers zeilen van Cowes op het eiland Wight via de Fastnet Rock bij Ierland naar Cherbourg in Frankrijk. In totaal leggen ze een afstand van zo’n 695 zeemijl af, of 1.287 kilometer. Voor deze vijftigste editie waren 430 jachten ingeschreven, een recordaantal.

De organisatie wijst erop dat het zware weer was voorspeld. Intussen is de wind gaan liggen. De komende 24 uur is rustiger weer voorspeld. De snelste deelnemers doen iets meer dan 24 uur over het volledige traject, maar amateurs hebben vaak zes, zeven dagen nodig.

In het verleden zijn al doden gevallen tijdens de race. De editie van 1979 staat bekend als de dodelijkste dag uit de sportgeschiedenis. Toen kwamen vijftien zeilers om in een storm op de Ierse Zee.