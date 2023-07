Toptijden op het WK zwemmen

Op de eerste dag van het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka sneuvelden meteen drie wereld­records. Olympisch kampioene Ariarne Titmus (22) uit Australië won de finale van de 400 meter vrije slag in 3’55’’38, voor de Amerikaanse Katie Ledecky. Bij de mannen veegde de Fransman ­Léon Marchand (21) het laatste record van de Amerikaanse legende Michael Phelps van de tabellen. Marchand won de finale van de 400 meter wisselslag in 4’02’’50. Tot slot wisten ook de Australische vrouwen op de 4x100 meter vrije slag een nieuwe toptijd neer te zetten. Ze veroverden de wereldtitel in 3’27’’96.

De Belgen die in actie kwamen – Lucas Henveaux, dertiende tijd, en Valentine Dumont, vijftiende tijd – konden zich in hun reeksen niet plaatsen voor de finale. (blg)