Tomorrowland was te horen tot in Antwerpen

De zeventiende editie van het wereldberoemde festival Tomorrowland in Boom trok ook dit jaar weer veel publiek: 200.000 bezoekers. Maar voor sommige toehoorders was het geen vrije keuze.

De politie kreeg in de loop van zaterdagavond verschillende oproepen wegens geluidshinder. Opmerkelijk genoeg kwamen geërgerde bellers van ver buiten Boom. Uit Aartselaar, Kontich, Wommelgem, Deurne en zelfs Borgerhout en Schilde kwamen klachten over geluidsoverlast. De politie zag zich genoodzaakt een oproep te lanceren met de vraag niet meer te bellen. ‘Er kunnen op dit vlak geen maatregelen worden genomen omdat de vergunning van het festival in orde is. We vragen dan ook om de politie hier niet meer voor te bellen, zodat we onze lijnen optimaal kunnen benutten’, klonk het bij de Antwerpse politie.

Volgens de organisatie van wat wel eens het ‘beste dancefestival ter wereld’ genoemd wordt, was een ongunstige wind wellicht de schuldige. Woordvoerder Debby Wilmsen stelt dat Tomorrowland zich hoe dan ook strikt aan de opgelegde regels houdt. ‘We hebben op zaterdag een vergunning om muziek te maken tot 1 uur en de norm van 102 decibel telkens over de looptijd van 15 minuten mag niet overschreden worden. Dat wordt nauwlettend opgevolgd door een ploeg geluidstechnici vanuit het controlecentrum en we stellen bij waar nodig.’ Al bleek dat niet voldoende om de bassen tegen te houden.

‘Erg weinig intoxicaties’

Het muziekfestival kreeg dit weekend 200.000 bezoekers over de ‘vloer’. Daarvan hadden er 3.000 medische verzorging nodig, 46 festivalgangers werden overgebracht naar een ziekenhuis in de omgeving. ‘Bij die 46 personen ging het meestal om radiografie’, vertelt Wilmsen nog. Gekneusde, omgeslagen of gebroken voeten, handen, benen en armen dus. ‘Er waren erg weinig intoxicaties. Het verlies van een medewerker was dan ook het grote minpunt tijdens dit eerste weekend Tomorrowland.’

Bij het parket van Antwerpen loopt ondertussen een onderzoek naar aanleiding van het overlijden van de man op de crewcamping. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd die een autopsie en een toxicologisch onderzoek zal bevelen om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze doodsoorzaak.

Ook volgend weekend staan er opnieuw drie dagen lang honderden dj’s op vijftien podia op Tomorrowland in Boom.