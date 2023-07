Antwerp wint Supercup tegen KV Mechelen en gaat na derde trofee in drie maanden nieuwe fase in

Michel-Ange Balikwisha had Antwerp in de eerste helft op voorsprong gebracht. — © BELGA

Nee, Antwerp FC haalde zijn galakostuum niet uit de kast om voor de tweede keer in drie maanden af te rekenen met KV Mechelen. Een verzwakt Malinwa leek een vogel voor de kat, maar schopte het toch tot 1–1 en een penaltyreeks. Daarin leek KV Mechelen het laken naar zich toe te trekken, maar na een misser van Dimitri Lavalée was de Supercup en een derde trofee in drie maanden voor Antwerp een feit.

Tot onbegrip van Antwerp-coach Mark van Bommel had KV Mechelen-trainer Steven Defour vooraf aangekondigd dat hij de Supercup als een veredeld oefenduel zag. ‘Voor mij is een prijs een prijs’, zei Van Bommel. ‘Ik heb negen van mijn tien Supercups gewonnen en ik ken ze nog allemaal.’

Zondagavond in een grijs en regenachtig Bosuilstadion kwam er een tiende trofee bij. Antwerp leek aan de rust op weg naar een makkelijke zege, maar verzuimde de 1–0-voorsprong uit te bouwen. Ritchie De Laet zette de zege een kwartier voor tijd op de helling met een owngoal, gescoord werd er binnen de 90 minuten niet meer waarop penalty’s voor de beslissing zorgden.

Kampioenenploeg reconstrueren

De derde trofee in drie maanden sluit voor Antwerp een tijdperk af. Die van een eerste hoogtepunt onder de West-Vlaamse eigenaar en bouwondernemer Paul Gheysens. Vanaf zondag, een thuiswedstrijd tegen een niet ongevaarlijk Cercle Brugge, begint een nieuw hoofdstuk. Een waarin veel meer zal moeten en minder zal mogen voor het stamnummer één. Het mag niet langer zelf jagen, het is nu zelf opgejaagd wild.

Als kampioen is Antwerp dit jaar niet zeker van de groepsfase van de Champions League. Maar het start straks wel in het ‘kampioenenspoor’ van de voorronden en is door het systeem van vangnetten in de Europa League en de Conference League verzekerd van Europees voetbal tot december. Het is de vraag hoe Antwerp zich in de verschillende competities zal verweren. Technisch directeur Marc Overmars probeert in eerste instantie de kampioenenploeg van vorig seizoen te reconstrueren. Gyrano Kerk wordt opnieuw gehuurd van Lokomotiv Moskou, Calvin Stengs wordt op definitieve basis overgenomen van Nice en Antwerp probeert ook Mandela Keita, vorig seizoen gehuurd van Oud-Heverlee Leuven, op permanente basis naar de Bosuil te halen.

Verdediger gezocht

Tegen KV Mechelen startte Antwerp zonder drie van zijn vier Nederlandse sterkhouders. Stengs is nog onderweg vanuit Nice, Vincent Janssen en Jürgen Ekkelenkamp zijn nog niet wedstrijdfit. Van de nieuwkomers stond alleen de Zweed Jacob Ondrejka in de basis.

De Ecuadoraan Willian Pacho, die werd verkocht aan Eintracht Frankfurt, is nog niet vervangen. Naast Toby Alderweireld stond in de Supercup Ritchie De Laet in de basis. Op korte termijn is de komst van een nieuwe centrale verdediger meer dan wenselijk. De Argentijn Gaston Avila zou die positie kunnen innemen, maar stond tegen KV Mechelen op de linksachter. Hij liet zich in negatieve zin opmerken met een rode kaart, na een gevaarlijke tackle op de enkel van Nikola Storm.

Op het middenveld is Alhassan Yusuf terug na fit na een blessure. In afwachting van de komst van Stengs (en mogelijk Keita) nam hij de plaats in naast Arthur Vermeeren. De 18-jarige Vermeeren staat symbool voor het prille succes van zijn team: hij staat voor het jaar van de bevestiging na een wonderjaar 2022-2023. Tegen KV Mechelen speelde hij niet zijn beste wedstrijd.

In de spits trok Michel-Ange Balikwisha zijn streng zonder de afwezige Vincent Janssen. De 16-jarige George Ilenikhena mocht invallen en overtuigde onder meer met een stevig getrapte penalty in de strafschoppenreeks.

Onder toezicht

De maand augustus met wedstrijden tegen Cercle, Anderlecht, KV Kortrijk en OHL zou Antwerp al wijzer moeten maken over welk seizoen voor de deur staat. Als de Great Old de Champions League haalt, moet er zeker kwalitatief nog versterking bij. Ook doelman Jean Butez moet mogelijk worden vervangen. De vraag is hoe diep eigenaar en voorzitter Paul Gheysens in de buidel kan tasten. De club staat onder financieel toezicht van de Uefa en riskeert tot 2 miljoen euro aan Europees prijzengeld te verliezen als het zijn uitgaven niet op orde krijgt. Tegelijk lijkt ook een akkoord met de familie Mintjens over de uitbouw van het stadion nog veraf. Zowel sportief als extra-sportief wacht een seizoen vol uitdagingen in Deurne-Noord.