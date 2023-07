Et pour les francophones, la même chose

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Eva en Annelies

Terwijl ‘Alexander’ zich afgelopen weekend in een paginagrote krantenadvertentie rechtstreeks richtte tot u, ‘beste Belgen’, kwamen in diezelfde kranten ook verschillende vrouwen aan het woord die slachtoffer waren geworden van de hardheid in de politiek, waarin hij in zijn open brief sprak. In De Standaard liet ex-staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) in haar hart kijken, en zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dat de ‘hardheid, ondankbaarheid en eenzaamheid’ in de politiek enorm zijn. In Le Soir kwam ex-staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) aan het woord. ‘De lessen die ik hieruit getrokken heb, zijn mijn wapens om de toekomstige confrontaties te voeren’, zegt ze strijdvaardig.

Sarah

Schlitz heeft niet het gevoel dat ze ontslag heeft moeten nemen omdat ze een vrouw is. Maar die vraag alleen al stellen, toont hoe complex de zaken zijn, vindt ze. ‘Ofwel beken je een zekere zwakte, en moet je toegeven dat je niet dezelfde capaciteiten zou hebben als een man. Ofwel erken je het specifieke geweld tegen vrouwen in de politiek niet – aanvallen waarin je verweten wordt minder competent te zijn, minder beschikbaar, naïef … Dat niet erkennen, is een klap in het gezicht van alle vrouwen.’

Toch vond ze het de juiste keuze om ontslag te nemen, anders zou ze haar eigen projecten in de regering in de weg gestaan hebben, omdat ze vreesde dat de aanvallen niet zouden stoppen. ‘De N-VA wilde van mij een symbool maken, die mogelijkheid heb ik hen ontnomen.’

Gwendolyn

Ook Vlaams Parlementslid en burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open VLD) geeft in Het Laatste Nieuws aan hoe in politiek de zaken toch altijd anders lijken te liggen voor vrouwen. ‘Politiek en vrouwen, dat blijft wringen. We komen van ver, en toch ... Los van de “kleine ergernissen” – tijdens een meeting wordt er om koffie gevraagd en kijkt iedereen naar jou – is er een aantal patronen of strategieën waar vrouwen moeite mee blijven hebben.’ Ze noemt politiek ‘een spel met voorzetten, waarin mannen elkaar graag de bal toespelen voor ze hem in het doel schoppen: “Zoals Jos net voorstelde.” Dan mag je als vrouw roepen: “Josefien heeft dat een kwartier geleden ook al gezegd!”, dat maakt niets uit, vrouwen worden gepasseerd.’

Juliette

Rutten deed het interview samen met haar dochter, Juliette. Net als Ruttens zoon mag die binnenkort een eerste keer gaan stemmen. Hij heeft al aangegeven dat hij niet als vanzelfsprekend voor haar zal stemmen. Ook dochter Juliette zit op die kritische lijn. ‘Op lokaal vlak staan we achter je. We zien wat je in Aarschot doet en kunnen ons daar volledig in vinden. Maar op nationaal vlak willen we je standpunten eerst grondig bestuderen.’ Rutten vindt het best. ‘Voilà, zie, zo gaat dat hier. Ach, eigenlijk vind ik dat een fantastische reflex: informatie verzamelen en kritisch denken zijn essentieel in een democratie.’

Alexander

Toch nog even terug naar ‘Alexander’, De Croo van achternaam, prominent lid van Open VLD. En premier, dat ook. Zaterdag schreef hij dus die open brief-advertentie aan de ‘beste Belgen’. Hij richtte zich niet alleen via alle Vlaamse kranten tot de kieze… euh Belgen. In vlot Duits schreef hij ook naar de inwoners van Ostbelgien via Grenzecho, en die van Brussel en Wallonië kregen een brief in het Frans.

Als ze tenminste de kranten van Sudpresse lazen. In de andere Franstalige kranten geen De Croo. Waarschijnlijk reikte het budget van Open VLD niet ver genoeg. Tenzij … het toch een verkiezingsstunt was. Zou het?