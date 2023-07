Autoritaire Verstappen ook vanop tweede startplek niet te houden in Hongarije

Max Verstappen heeft de GP in Hongarije met het grootste gemak gewonnen. De Nederlander vertrok vanop positie twee, de polepositie was voor het eerst in bijna twee jaar nog eens voor Lewis Hamilton. Maar Verstappen had slechts één bocht nodig om over de Brit naar de eerste plaats te rijden, en die gaf hij niet meer af. Het is al zijn negende overwinning op elf manches dit seizoen in de Formule 1, Lando Norris (P2) en Sergio Perez (P3) vervolledigden het podium.

De elfde race van het seizoen werd verreden op de Hungaroring net buiten Boedapest. Wat veel fans misschien wel enigszins verbaasde, was de polepositie voor Lewis Hamilton. De Brit wist in de kwalificatie van zaterdag nog een ultiem verschil uit zijn Mercedes te puren, met amper drie duizendsten hield hij WK-leider Max Verstappen achter zich. Voor de zevenvoudig wereldkampioen was het nog maar zijn eerste pole sinds december 2021. ‘Dit voelt aan als mijn allereerste pole’, glunderde Hamilton zaterdag.

Maar dat trotse moment maakte al erg snel plaats voor een wrang gevoel. Verstappen snelde in een geaccidenteerde openingsfase meteen naar P1 na de eerste bocht. Op de koop toe werd Hamilton ook door de achtervolgende McLarens van Piastri en Norris ingehaald. Een desastreus begin voor Mercedes. Maar dat gold ook voor Alpine. Ocon en Gasly zagen hun GP al meteen eindigen nadat ze tegen elkaar reden door een manoeuvre van Zhou, de Chinese rijder van Alfa Romeo kreeg als boosdoener een tijdstraf van vijf seconden.

Verstappen had slechts één bocht nodig om orde op zaken te stellen. — © REUTERS

Nieuw record

Voorin zagen we een vertrouwd beeld terugkeren. Max Verstappen reed zonder stress aan de leiding. Halfweg de race leek enkel een net zoals op Silverstone sterk voor de dag komend McLaren de Nederlander iets in de weg kunnen leggen. Norris volgde op 13 tellen, Piastri op 20. het Australische toptalent kon zijn plek wel niet vasthouden door toedoen van een jagende Sergio Pérez. De Mexicaan maakte het leven van Norris nog even zuur maar die hield zijn tweede plek vast. Hamilton eindigde uiteindelijk als vierde.

Verstappen graait op deze manier zijn negende (!) zege mee dit seizoen, maar zo mogelijk nog straffer is het nieuwe record dat gevestigd wordt. Het is voor Red Bull namelijk de twaalfde zege op rij in de F1. In de voorbije 74 seizoenen van de motorsport deed geen enkel team hen dat voor. Van een huzarenstukje gesproken.