Beroemde kathedraal in Odessa vernield, Zelenski kondigt represailles aan

Oorlog in Oekraïne

‘De Transfiguratiekathedraal in het historische centrum van Odessa, beschermd door Unesco, werd vernietigd. Dit is een oorlogsmisdaad die nooit vergeten of vergeven zal worden’, meldt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter. Een raket zou zijn ingeslagen op de kathedraal, waarna een hevige brand uitbrak.

Bij de Russische aanval op de havenstad afgelopen nacht zouden twee doden en 22 gewonden gevallen zijn, onder wie vier kinderen.

Naast de beroemde orthodoxe kathedraal zijn volgens de plaatselijke autoriteiten ook zes residentiële gebouwen en haveninfrastructuur beschadigd. Bij eerdere bombardementen op de havenstad werden ook al verschillende musea vernield in het historische centrum, dat deel uitmaakt van het Unesco-werelderfgoed.

‘Militaire doelen’

Rusland bombardeert Odessa al dagen, nadat de graandeal tussen Moskou en Kiev maandag is afgesprongen, omdat Rusland weigerde het akkoord te verlengen. Moskou viseert de graanopslagplaatsen onder het voorwendsel dat daar militaire doelen zijn. Moskou ontkent de kathedraal te hebben aangevallen en stelt dat de doelen in Odessa zich ‘op veilige afstand’ van het kathedraalcomplex bevonden. Volgens Rusland is de ‘waarschijnlijke oorzaak’ van de schade aan de kathedraal een Oekraïense luchtafweerraket.

Dat is volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski nonsens. Hij spreekt over een Russische aanval met negentien raketten. ‘Raketten op vreedzame steden, tegen woongebouwen, een kathedraal’, zegt hij. ‘Er zullen zeker represailles komen tegen de Russische terroristen.’

Het Russische leger zegt dat het alle doelwitten dat het viseerde, heeft vernield in Odessa. ‘Vannacht hebben de Russische troepen een aanval uitgevoerd op installaties waar terreurdaden tegen Rusland met maritieme drones werden voorbereid’, klinkt het.

Twee keer verwoest

Het Oekraïense ministerie van Defensie stelt dat de kathedraal nu twee keer is verwoest door Rusland, door de Russische president Vladimir Poetin en door Sovjetleider Joseph Stalin. De vroeg negentiende-eeuwse kathedraal werd in 1936 gesloopt als onderdeel van Stalins antireligieuze campagnes en herbouwd toen Oekraïne in 1991 onafhankelijk werd van Moskou.