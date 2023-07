Lotte Kopecky heeft de openingsetappe van de Tour de France bij de vrouwen op magistrale wijze gewonnen. De Belgisch kampioene reed op zo’n 10 kilometer van de streep weg uit het groepje der favorieten en kwam solo over de streep. Kopecky pakt zo niet alleen een prachtige overwinning in de openingsetappe, maar zal morgen ook in de gele trui mogen pronken.