VRT-icoon Martine Tanghe overleden

Gewezen VRT-journaliste en nieuwsanker Martine Tanghe is overleden. Dat meldt de openbare omroep in een persbericht. Tanghe was ruim 42 jaar lang journalist en nieuwsanker aan de Reyerslaan. Ze ging met pensioen in november 2020 en was decennialang een van de boegbeelden van de VRT-nieuwsdienst. Martine Tanghe was al enkele jaren ziek en leed aan kanker.

‘Ze was ongetwijfeld de bekendste en een van de meest gewaardeerde nieuwspresentatoren van Vlaanderen’, liet de VRT weten in een persbericht. Tanghe was ook het vaste gezicht van de verkiezingsprogramma’s van VRT.

Ze was ook een ambassadeur van correct en helder Nederlands. Zo las ze ook jarenlang het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor, de spellingwedstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. Voor die verdienste als taalboegbeeld kreeg ze nog vorige donderdag, 20 juli, van koning Filip het ereteken van Commandeur in de Kroonorde.

Na haar carrière bleef ze actief, onder meer als juryvoorzitter bij de nieuwe Vlaamse prijs voor kinder- en jeugdliteratuur en als theatermaakster.