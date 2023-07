Buitenzwembad lekt 18.000 liter water per dag: ‘In september gaan we op zoek naar het lek’

Het stadsbestuur van Herentals pompt al bijna twee maanden dagelijks zo’n 18.000 liter water in het buitenzwembad van het Netepark. ‘Het zwembad sluiten was geen optie.’

De problemen met grote buitenbad kwamen aan het licht toen de installatie werd klaargemaakt voor de zomervakantie. De buitenbaden van het Netepark zijn in principe alleen open in juli en augustus, al wordt er getracht om ook tijdens tropisch warme dagen in juni al fris zwemwater aan te bieden.

‘Onze medewerkers hebben tijdens de voorbereidingen vastgesteld dat het waterpeil van het buitenbad ongewoon daalde’, legt de schepen uit. ‘Dat kon alleen maar wijzen op een lek. Metingen wezen uit dat het verlies moest worden ingeschat op zo’n 18 kubieke meter water per dag.’ Op dat ogenblik stond de stad voor de keuze: de situatie afwachten en dagelijks bijvullen of de drastische beslissing nemen het zwembad niet te openen.

‘Ook vandaag weten we nog niet precies waar het lek zich bevindt en wat er mis is’, klinkt het. ‘We gaan ervan uit dat het knelpunt zich onder de zwemkuip situeert of in een van de leidingen die daar liggen. Het lek herstellen vraagt expertise en tijd. Als we in juni hadden moeten sluiten, was de kans groot geweest dat we een flink stuk van de vakantie of misschien wel de hele periode zonder buitenbad hadden gezeten.’

Uitgelekt na maand

Die optie was voor het schepencollege niet aanvaardbaar. ‘Op die manier zouden we te veel zwemliefhebbers teleurstellen. We moeten nu de kostprijs van het water slikken, maar die weegt niet op tegen de tol van een zomer zonder buitenzwembad.’ Het lekkende zwembad bleef de voorbije maand een goedbewaard geheim, maar het nieuws lekte deze week dan toch uit.

‘Het positieve aan de zaak is dat het waterverlies niet toeneemt’, meent de schepen. ‘De situatie is dus min of meer stabiel. Voor de zwemmers is er geen enkel probleem. Die merken er niets van en er is ook geen enkel gevaar. Het zwembad Netepark blijft dus ook de volgende maand gewoon open. Begin september gaan we zoals ieder jaar het buitenzwembad leegpompen en kunnen we op zoek naar het lek en de nodige herstellingswerken uitvoeren.’