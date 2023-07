The 1975 annuleert ook elders in Azië concerten

De Britse indiepopband The 1975 zegt zijn optredens in Taiwan en Indonesië af na de rel over de kus tussen de frontman en bassist in Maleisië.

‘In de huidige omstandigheden is het onmogelijk om door te gaan met de geplande concerten.’ In een persbericht op sociale media heeft The 1975 laten weten dat de band zijn concerten in Taiwan en Indonesië annuleert. De band zou vandaag optreden op het We the fest-festival in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Dat concert wordt dus afgelast, net als een in het Taiwanese Taipei.

Frontman Matty Healy kuste bassist Ross MacDonald tijdens een concert op het Good Vibes Festival in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Hij gaf ook een speech tegen de strenge lgbti-wetten in het land. ‘Ik zie er het fucking nut niet van in, van The 1975 uitnodigen in een land dat bepaalt met wie we seks mogen hebben’, zei hij tegen het publiek.

De Maleisische overheid gelastte het muziekfestival na de kus af. The 1975 mag ook nooit meer optreden in Maleisië, zo besliste de overheid.

Healy neemt het wel vaker op voor lgbti-rechten. Tijdens een optreden in Dubai in 2019 kuste de zanger ook al een mannelijke fan uit protest. Daar is homoseksualiteit strafbaar.