Stevige concurrentie voor Evenepoel: Vingegaard wil ook Vuelta winnen

De Tour is nog niet afgelopen, maar winnaar Jonas Vingegaard bevestigde dat hij al een nieuw doel heeft. De Deen rijdt het WK in Glasgow niet, maar trekt wel naar de Vuelta.

Jumbo-Visma heeft dit jaar al de ronde van Italië gewonnen met Primoz Roglic. Vandaag haalt de Nederlandse ploeg ook de ronde van Frankrijk binnen met een eindoverwinning voor Jonas Vingegaard.

En nu blijkt enigszins verrassend dat Jumbo-Visma beide pionnen inzet om ook de ronde van Spanje te winnen. ‘Ik ga als coleider met Roglic naar de Vuelta, maar het is niet als helper’, aldus Vingegaard in een eerste reactie. ‘Ik wil hem graag winnen.’

Ronde van Spanje start met tijdrit

De Deen trekt na zijn tweede Tourzege op rij nu dus met ambitie naar de Vuelta, die op 26 augustus start met een tijdrit in Barcelona. Vingegaard zal zich daar nu volledig op focussen.

Het WK in Glasgow begin augustus laat hij aan zich voorbijgaan. Vingegaard rijdt buiten het criterium in het Nederlandse Boxmeer morgen wellicht ook geen wedstrijden meer tussen de Tour en de Vuelta.

En dus trekt Jumbo-Visma met een stevig duo naar de Vuelta, want ook drievoudige winnaar Primoz Roglic staat aan de start. De Nederlandse formatie zal nu een ploeg bouwen rond dat duo om puur voor het klassement te gaan. Dat wil zeggen dat een sprinter als Olav Kooij wordt thuisgelaten. Welke zes namen het duo zullen vergezellen in Spanje is nog niet bekend.

De aanwezigheid van de tweevoudige Tourwinnaar is goed nieuws voor de Vuelta, die nu al een heel aantrekkelijk deelnemersveld heeft. Eerder bevestigden Remco Evenepoel, Roglic, Geraint Thomas, Juan Ayuso, Richard Carapaz, Aleksandr Vlasov, Enric Mas, Marc Soler en João Almeida al hun deelname. Daar komt de Deen nu ook nog bij.

Vingegaard nam al eenmaal eerder deel aan de Vuelta. Dat was in 2020, toen ploegmaat Roglic de eindzege binnenhaalde. Vingegaard werd toen 46ste.