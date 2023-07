Meer mensen met hiv kunnen veilig vrijen zonder condoom, zegt WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie past haar advies aan over hiv. Volgens de WHO is het voor veel meer hiv-patiënten die aidsremmers nemen veilig om veilig seks te hebben zonder condoom. ‘Een belangrijk symbool voor mensen met hiv.’

‘Ondetecteerbaar = niet besmettelijk’: die slogan werd de laatste jaren overal ter wereld gebruikt in campagnes. Het maakt duidelijk dat niet iedereen die ooit de diagnose hiv heeft gekregen altijd besmettelijk zal zijn. Personen die dankzij aidsremmers erg weinig – voor het lab ondetecteerbaar weinig – virus in het bloed hebben, hoeven niet te vrezen dat ze via seks het virus doorgeven. Maar vanaf nu is de detectielimiet niet meer de enige toetssteen voor het besmettingsrisico. Er komt een nieuwe, veel hogere, grenswaarde. Blijf je daaronder, dan is het seksuele besmettingsrisico volgens de WHO ‘verwaarloosbaar’.

Meer mensen met hiv kunnen dus met een gerust hart zonder condoom vrijen. En, meer algemeen, de WHO geeft met haar nieuwe richtsnoer opnieuw het signaal dat we met virus kunnen samenleven, op voorwaarde dat patiënten weten dat ze hiv hebben én ze via medicatie het virus onderdrukken. Want, voor alle duidelijkheid, om binnen de nieuwe grenswaarden te blijven, moeten hiv-patiënten aidsremmers nemen en zich medisch laten opvolgen.

Maar de WHO wordt dus een stuk toleranter voor de bloedwaarden die met de aidsremmers bereikt worden. In cijfers: het hiv-virus geldt als ‘ondetecteerbaar’ voor het lab als er in één milliliter bloed van een patiënt minder dan 20 tot 50 kopieën van het virus zitten. Die patiënten hebben volgens de WHO nul risico om hiv over te dragen via seks. De nieuwe grenswaarde die de WHO lanceert, ligt vele malen hoger: bij 1.000 viruskopieën per milliliter bloed. In die concentratie is het virus gemakkelijk op te sporen in het lab, maar uit een nieuwe grote overzichtsstudie blijkt dat hiv-patiënten met een waarde tot 1.000 viruskopieën per milliliter bloed een erg klein risico (volgens de WHO ‘verwaarloosbaar of bijna nul’) hebben om anderen via seks te besmetten.

‘In België zit 90 procent van de hiv-patiënten die medicatie krijgen onder het detectielimiet voor hiv’, zegt Steven Callens, professor infectieziekten aan het UZ Gent. ‘Vóór de opstart van de behandeling is de virale lading vele malen hoger: 10.000 tot meer dan een miljoen kopieën van het virus per milliliter bloed. Zodra de behandeling met aidsremmers start, daalt de virale lading sterk. Er is een kleine groep patiënten die blijft hangen bij 300 tot 400 viruskopieën per milliliter. Bij zulke gevallen was er altijd discussie onder artsen. Mogen we zeggen dat ze geen condoom hoeven te gebruiken of is het besmettingsrisico dan te groot? Voor de patiënt heeft het een grote impact, zeker als hij of zij een vaste relatie heeft. Het is goed dat de WHO nu duidelijkheid schept.’

Normaal leven

De WHO baseert zich in haar richtsnoer op een nieuwe overzichtsstudie die zopas in het vakblad The Lancetis verschenen en waaraan ze heeft meegewerkt. Niet toevallig verschijnen studie en richtsnoer samen op deze zondag. In Brisbane (Australië) gaat een grote wetenschappelijke conferentie rond hiv van start.

De analyse legt de data uit bestaande studies samen, met data van in totaal meer dan 7.700 koppels waarbij de ene wel hiv heeft en de ander niet. Bij 323 koppels werd het virus overgedragen op de gezonde partner. Maar in veel van die gevallen (minstens 80 procent) was die besmetting te wijten aan een zeer hoge virale lading bij de seropositieve partner (10.000 viruskopieën of meer). Slechts twee besmettingen vonden plaats in koppels waarbij de seropositieve partner een virale lading had onder 1.000 viruskopieën per milliliter bloed. Maar, merken de onderzoekers op, bij deze twee gevallen was de virale lading weken vóór de besmetting voor het laatst gemeten. Mogelijk was die virale lading van de patiënt in de tussentijd wel weer verhoogd.

In België wordt bij hiv-patiënten regelmatig de virale lading getest. ‘De nieuwe richtlijn van de WHO is een incentive voor de lage- en middeninkomenslanden om daarin te investeren’, zegt professor Callens. ‘Maar ook in ons land is de nieuwe richtlijn een belangrijk symbool voor wie met hiv leeft. Het maakt nog eens duidelijk dat hiv is een chronische aandoening is en dat je met de juiste behandeling een normaal leven kan leiden.’