Max Verstappen is vandaag in Hongarije in de GP van Hongarije (15.00 u.) opnieuw de enige Nederlander op de startgrid. Na amper tien races voor Alpha Tauri werd Nyck de Vries bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Daniel Ricciardo. De terugkeer van de immer goedlachse maar ook rotervaren Australiër maakt dat ook enkele andere coureurs zich zorgen mogen maken.