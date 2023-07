Meer dan 2.500 toeristen op Rhodos geëvacueerd door bosbranden

Op het Griekse eiland Rhodos zijn zaterdag verschillende hotels geëvacueerd door bosbranden in de buurt. Meer dan 2.500 toeristen moesten met bussen en boten van de kustwacht in veiligheid gebracht worden. Onder hen ook een zeventigtal Belgische toeristen die met TUI op vakantie zijn.

Het gaat vooral om hotels in de kuststadjes Kiotari en Lardos, gelegen in het zuiden van het eiland. Drie hotelcomplexen in het Kiotari-gebied werden door het vuur in vlammen opgeslokt, wat aanzienlijke schade veroorzaakte, terwijl duizenden hectaren bos in de as werden gelegd.

De Griekse kustwacht, die de hulp kregen van een dertigtal privéboten, kon al meer dan 2.500 mensen, waaronder heel wat toeristen, evacueren. Dat zei Nikos Alexiou van de kustwacht aan de nieuwszender Skai. Een marineschip zou ondertussen ook gearriveerd zijn om hulp te bieden.

Toeristen worden ook met bussen en andere voertuigen naar veiligere gebieden gebracht. Sommigen vertrokken ook te voet. De geëvacueerde toeristen worden ondergebracht in sportscholen, scholen en andere gebouwen op het eiland. Enkele boten zullen ook gebruikt worden als drijvende hotels.

Windkracht zes

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand moeilijk te bestrijden. In de regio rond Rhodos waait ook een stevige wind met windkracht zes. ‘De rook is zo dik dat je nauwelijks kunt ademen. De mensen worden naar het stadje Gennadi gebracht vanwaar ze naar andere hotels worden overgebracht’, zei Konstantinos Traraslias, vice-burgemeester van Rhodos aan Skai.

In de regio worden vijf blushelikopters ingezeten en meer dan 170 brandweerlieden. Brandweerlieden uit Slowakije zijn zaterdag ook gearriveerd op Rhodos om de lokale teams te helpen bij het bestrijden van de branden. ‘De situatie op Rhodos is ernstig en uiterst moeilijk. Door de harde wind en de snel veranderende richting van het vuur moesten brandweerlieden zich terugtrekken en verplaatsen’, berichtte de Slowaakse brandweer op Facebook. Een deel van het Slowaakse reddingsteam is verhuisd naar de kustplaatsen om daar te helpen bij de evacuatie, zeiden ze.

Zeventigtal Belgen

Ook zo’n zeventig Belgen die met TUI op vakantie zijn op Rhodos, hebben uit voorzorg hun hotels moeten verlaten. Dat bevestigt de Belgische woordvoerder van TUI, Piet Demeyere, zaterdag.

Specifiek gaat het om de TUI-reizigers die in regio rond Kiotari verbleven, ‘minder dan 5 procent’ van het totale aantal Belgen die momenteel via TUI met vakantie zijn op Rhodos.

Volgens woordvoerder Piet Demeyere zijn de betrokken Belgen opgevangen door de autoriteiten en is voorlopig nog onduidelijk wat er staat te gebeuren. ‘Momenteel is er nog geen acuut gevaar voor de hotels, het gaat om een voorzorgsmaatregel, en later op de avond zou er meer duidelijkheid moeten zijn: is een terugkeer naar de hotels mogelijk, of is een andere oplossing nodig?’

Indien de TUI-reizigers niet naar hun hotels zouden kunnen terugkeren, zal de reisorganisator contact met hen opnemen om te zoeken naar een alternatief of om een terugreis naar België te regelen.

TUI vliegt dezer dagen dagelijks naar Rhodos vanuit Brussel. Op de vlucht van zondag zitten vijf reizigers van wie het verblijf voorzien is in de met bosbranden getroffen regio van het eiland, zegt de maatschappij. Zij krijgen de optie te vertrekken naar een ander deel van Rhodos, of om hun reis kosteloos om te boeken.

