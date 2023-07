Orban waarschuwt voor Europese ‘bevolkingsuitwisseling’

Het is niet de eerste keer dat Orban de confrontatie met de EU opzoekt. Dat was zaterdag bij zijn lezing in Băile Tușnad, gelegen in Transsylvanië (een regio met een grote Hongaarse gemeenschap), niet anders. ‘De EU verwerpt het christelijke erfgoed en organiseert bevolkingsuitwisselingen door middel van migratie’, zo zei de Hongaarse regeringsleider.

Orban verzet zich graag tegen het Europese asiel- en migratiebeleid. In zijn toespraak ging hij een stap verder en verwees naar de ‘Grote Vervanging’, de extreemrechtse omvolkingstheorie van de Franse schrijver Renaud Camus die stelt dat de Europese bevolking georganiseerd vervangen wordt door niet-Europese immigranten.

Het is niet de eerste keer dat Orban aan de zomeruniversiteit van Băile Tușnad controversiële uitspraken doet. Zo veroorzaakte hij vorig jaar nog ophef door ‘de vermenging van rassen’ aan de kaak te stellen.

‘Ouder wordende bokser’

In zijn aanhoudende conflict met de EU viseerde Orban deze keer ook het ‘federalistische bestuur in Europa’. Dat heeft volgens hem geleid tot een onverantwoordelijk imperium. Hij vergeleek de EU onder meer met een ‘ouder wordende bokser’ en ‘een rijke maar zwakke unie’ die zich ten onrechte heeft afgekeerd van Rusland.

Tot slot haalde Orban ook uit naar het ‘lgbt+-offensief van de EU tegen gezinsvriendelijke Europese naties’. Ook die kritiek op de regenbooggemeenschap is vaste prik in de uitspraken van Orban, wiens regering al verschillende maatregelen heeft genomen die door ngo’s als homofoob worden bestempeld.