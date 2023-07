Door acteursstaking opent Zendaya niet langer Venetië, ook release ‘Dune: part 2’ op de helling

Acteurs die aangesloten zijn bij de vakband SAG-AFTRA mogen niet werken zolang de staking voortduurt. Dat betekent dat ze evenmin promotie mogen voeren voor afgewerkte films. Wat dan weer een streep is door de rekening van studio’s. Interviews en persaandacht kunnen namelijk de hype rond een film (en dus ook de ticketverkoop) een flinke duw geven.

De gevolgen laten zich raden. Omdat de lucht nog niet opklaart tussen de acteursvakbond en de AMPTP, de koepelorganisatie die de belangrijke studio’s en streamingspelers vertegenwoordigt, kiezen spelers van die tweede partij voor de vlucht vooruit: ze herbekijken de releasedatum van grote films.

Dat doet al zeker Warner Bros. Normaal ging het met Challengers van Luca Guadagnino (Call me by your name) het filmfestival van Venetië openen op 29 augustus. De Italiaan was er ook met zijn vorige films (A bigger splash, Suspiria) een vaste gast. Vrijdag raakte bekend dat de studio de film terugtrekt nu de cast geen promo mag voeren. In de plaats zal nu Comandante, een Italiaans WOII-relaas, het festival aftrappen.

Challengers beloofde een sportieve en prikkelende driehoeksrelatie op het gravel met Euphoria-actrice Zendaya en Josh O’Connor (The crown). Bij ons zou de film twee weken na de wereldpremière in de zalen komen. De release verhuist nu van 13 september naar einde april 2024.

Dune: part 2

In de VS staat momenteel ook de release van de A24-film Problemista on hold. De komedie met Tilda Swinton zou aanvankelijk begin augustus uitkomen.

En er zijn ook geruchten over Dune: part 2 van Denis Villeneuve, die (voorlopig) op 1 november bij ons in de zalen komt. In gesprek met vakblad Variety bevestigden drie bronnen dicht bij de productie dat Warner Bros. overweegt de release uit te stellen tot 2024. Een vierde bron betwiste dat.

Hoelang de staking nog zal aanhouden, is onduidelijk. Dat studio’s nu al releasedata van films gaan herbekijken, toont aan dat er weinig vertrouwen is in een snelle uitkomst.

De scenaristenvakbond en hun 11.500 leden staken al sinds begin mei voor betere loonvoorwaarden en afspraken rond onder meer AI. Sinds 14 juli staken ook de 160.000 leden van de acteursvakbond nadat hun huidige overeenkomst met AMPTP afliep. Sinds de transitie van lineaire televisie naar streaming hebben steeds meer leden het moeilijk, benadrukte voorzitter en The nanny-actrice Fran Drescher al meermaals.