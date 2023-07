‘Ik weet zelfs nog op welk type vliegtuig ik seks heb gehad op het toilet’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken, van in Frankrijk tot in Berlare en van Sihame El Kaouakibi over Rik Torfs tot Jean-Marie Dedecker. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik begin op twintig procent en bouw rustig aan weer op’

Sihame El Kaouakibi kondigde op Instagram haar terugkeer naar het parlement aan en vermeldde er ook bij dat ze na deze legislatuur uit de politiek stapt. Als ze op twintig procent start, stopt ze misschien wel op negentig procent, zoals Georges Leekens bij de Rode Duivels.

‘Ik weet nog niet wat ik na mijn dj-set ga doen. Ik denk niet dat ik op het terrein mag blijven, maar mij maakt het niet uit. Ik snap ook wel dat ze liever geen kinderen op de wei zien. En over vier jaar ben ik achttien en kan ik zelf naar Tomorrowland’

Lucca van Damme, zoon van sterrenchef Roger, begint niet op twintig procent, maar op honderd procent: hij draait op Tomorrowland, vier jaar voor hij het festival zelf mag bezoeken. (in het Nieuwsblad)

‘Je moet een gier zijn, je moet alles willen winnen’

Ook Mark van Bommel, trainer van Antwerp, heeft geen interesse in twintig procent: je moet er honderd procent voor gaan of niet. (in het Nieuwsblad)

‘Wout van Aert is no pannenkoek’

Wout Poels was blij dat hij Van Aert op twee minuten had gereden, en zo de vijftiende rit van de Tour kon winnen. (op Eén)

‘Ik ben de beste van de normale mensen’

Wout van Aert is ook naar eigen zeggen geen pannenkoek, maar een normale mens. (in het Nieuwsblad)

‘Ik heb altijd voor ogen gehad dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw aangaf dat ze me nodig had’

Als er nog iemand aan twijfelt: Van Aert is een normale mens die uit de Tour stapt omdat zijn vrouw moest bevallen. (in een filmpje op de sociale media)

‘De wattages die ik duwde, verschilden zo fel van wat ik verwacht had, dat ik dacht dat mijn powermeter kapot was’

Jonas Vignegaard is dan weer géén normale mens. (in het Nieuwsblad)

Tiesj Benoot. — © Inge Kinnet

‘Pijn is gewoon fijn met een p’

Over de vraag of Tiesj Benoot een normale mens is, moeten we nog even nadenken. (op Instagram)

‘Gevoelens van spijt wegen alleen maar op de geest, als zandzakken die aan een luchtballon hangen’

Jacob Chansley, ook bekend als de Bizonman, heeft het zich al beklaagd dat hij schuld heeft bekend voor de bestorming van het Capitool. Voor hem is spijt schijt met een p. (op de BBC)

‘De politici zijn de schotelvodden van de maatschappij geworden’

Karel De Gucht betreurt een recente maatschappelijke evolutie. Schotelvodden zijn nochtans onontbeerlijk in elke keuken en ze helpen om de boel proper te houden. Hoe zijn ze ooit aan hun slecht imago geraakt? (in Humo)

‘Sociale media zijn helemaal niet zo sociaal als hun naam laat uitschijnen. Ik zou ze eerder gluiperig noemen. Vuiligheid verspreiden van achter een scherm: wat is daar sociaal aan?’

Maar wat komt er van pas als het vuil is? Een schotelvod! (Karel De Gucht in Humo)

‘Ik kan ze niet meer verdragen, die drollen’

Robert Ménard heeft het hier niet over politici of internettrollen: de burgemeester van het Franse Béziers is gewoon de hondenpoep in zijn stad beu. Daarom krijgen alle honden er een DNA-paspoort en zullen ze via hun drollen worden opgespoord. (in De Standaard)

Rik Torfs. — © AH

‘Net als mosselen zijn mensen het meest genietbaar wanneer ze na het kookpunt vanzelf opengaan’

Rik Torfs doet in een reclameclipje voor Albert Heijn een raadselachtige uitspraak. Want moeten menselijke mosselen niet eerst opengaan voor er naar een kookpunt toegewerkt kan worden? (op VTM)

‘We wilden per se Karens Klit vinden, en dat is gelukt. Het was het hoogtepunt van onze roadtrip’

Over het kookpunt gesproken: Karen François en haar lief Kamiel De Bruyne hebben na drie jaar relatie eindelijk Karens Klit gevonden – dat is een plek in Denemarken. (in het Nieuwsblad)

‘Babbelen verbetert het seksleven. Ik ben zeker geen gps-systeem, maar na al die jaren weet Sam zijn weg wel’

Kelly Pfaff en Sam Gooris hebben Kelly’s Klit al langer gevonden – dat is geen plek in Denemarken. (in de podcast Lotte gaat diep, via Dag Allemaal)

‘Ik weet zelfs nog op welk type vliegtuig ik seks heb gehad op het toilet, namelijk aan boord van een Airbus A340-500’

Riadh Bahri zoekt zijn hoogtepunt letterlijk in de hoogte. (in de podcast Lotte gaat diep, via Dag Allemaal)

‘Aan de absolute top van de piramide staat de vrouw, want de vrouw is het meest perfecte dier’

Over een letterlijk hoogtepunt gesproken, prins Laurent weet waar hij het moet zoeken. (in Gazet van Antwerpen)

‘Herman Brusselmans vertelde me dat hij naar de apotheek ging voor een tube erectiezalf, maar thuiskwam met een doos Dafalgan omdat er achter hem een lange rij stond en hij het niet luidop durfde te vragen’

Herman Brusselmans stelt zijn hoogtepunt nog wat uit. (Lotte Van Wezemael in Humo)

‘Elke dag gaan ze een stapje verder en vanaf het tweede weekend liggen ze gewoon op elkaar voor ons kraam’

Yordi Van den Neste van het hamburgerkraam op de Vlasmarkt ziet tijdens de Gentse Feesten ook nogal wat hoogtepunten. (in De Gentenaar)

‘Ik heb maar één boodschap: hou je broek aan en stop ermee’

Wieleranalist Marc Sergeant gunt iedereen zijn hoogtepunt, maar hij ergert zich aan al wie op een berg meeloopt met de renners. (in het Nieuwsblad)

‘Vliegende rollators kan ik niet aanvaarden’

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gunt iedereen een hoogtepunt, maar voetbalsupporters moeten niet met attributen beginnen te gooien. (in het Nieuwsblad)

Jean-Marie Dedecker. — © Fred Debrtock

‘Ik doe het voor de kunst, niet voor het geld. Rijk zal ik er niet van worden’

Als u zich overigens afvraagt wat Rik Torfs te zoeken heeft in een reclameclipje voor mosselen: hij doet dat voor de kunst, niet voor het geld. Wellicht is dat de reden dat we zijn vergelijking tussen mosselen en mensen niet goed begrijpen: het is kunst. (in het Nieuwsblad)

‘Vorige kerst stond er nog een projectontwikkelaar aan mijn voordeur, met een enveloppe geld. Ik was niet thuis, mijn vrouw vertelde hem dat hij maar beter kon vertrekken voor ik thuiskwam en hem in de vaart zou gooien. Het klopt dus: mocht ik het willen, dan zou ik als kustburgemeester schatrijk kunnen worden’

Ook Jean-Marie Dedecker zal naar eigen zeggen niet rijk worden van zijn job. Al kun je je wel afvragen waarom hij geen klacht indient tegen de projectontwikkelaar die hem probeert om te kopen. (in De Standaard)

‘Van de architect die hiervoor verantwoordelijk is, zouden ze de handen mogen afhakken’

Jean-Marie Dedecker is blijkbaar fan van koning Leopold II. (in De Standaard)

‘We moeten niet dramatiseren, maar eerlijk: dit is dramatisch’

Hoe doe je dat eigenlijk: iets niet dramatiseren maar het wel dramatisch noemen? (een kabinetsmedewerker van Jan Jambon in De Standaard)