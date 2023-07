Festival stilgelegd na kus tijdens concert The 1975

De Maleisische overheid heeft een muziekfestival in Kuala Lumpur stilgelegd nadat twee mannelijke bandleden van de Britse band The 1975 elkaar op het podium gekust hebben.

Eén kus en het was voorbij voor The 1975. Frontman Matty Healy kuste bassist Ross MacDonald tijdens een concert van de indiepopband op het Good Vibes Festival, een muziekfestival in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, en gaf ook een speech tegen de strenge lgbti-wetten in het land. Homoseksualiteit is strafbaar in het land.

De Maleisische overheid laste het muziekfestival dat nog tot zondag zou duren, daarop af. The 1975 mag ook nooit meer optreden in Maleisië, zo besliste de overheid.

‘We staan niet toe dat iemand de Maleisische wetten uitdaagt, minacht of overtreedt’, schreef Fahmi Fadzil, de Maleisische minister van Communicatie op Twitter over de beslissing.

Verbannen

Tijdens hun concert in Kuala Lumpur, waarvan verschillende filmpjes op sociale media werden gedeeld, noemde Healy hun optreden in Maleisië ‘een vergissing’ en was hij zich blijkbaar niet bewust van de strenge anti-queerwetten in het land. ‘Ik zie het nut niet in om The 1975 uit te nodigen in een land dat zegt met wie we seks mogen mogen’, zei hij tegen het publiek.

Na de speech zetten de band het nummer ‘I like America & America likes me’ in en kusten Healy en MacDonald elkaar. De set werd na dertig minuten afgebroken. ‘Blijkbaar worden we verbannen uit Kuala Lumpur, tot later’, zei de frontman tegen het publiek voor ze in de coulissen verdwenen.

Healy neemt het wel vaker op voor lgbti-rechten. Tijdens een optreden in Dubai in 2019 kuste de zanger ook al een mannelijke fan uit protest. Ook in Dubai is homoseksualiteit strafbaar.