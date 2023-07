Medewerker Tomorrowland overlijdt op camping voor crewleden

Op de crewcamping van Tomorrowland in Boom is een medewerker van het festival overleden. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Op de crewcamping van Tomorrowland in Boom is een medewerker van het festival overleden. Dat melden Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en de VRT zaterdagochtend. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

‘Met pijn in het hart delen we het verlies mee van één van onze crewleden’, meldt de organisatie van Tomorrowland volgens de media in een mededeling. Volgens de festivalorganisatie waren de hulpdiensten snel ter plaatse op de crewcamping, maar kon er geen hulp meer baten.

Een doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak. ‘We leven in de eerste plaats mee met de familie en vrienden’, aldus nog Tomorrowland.