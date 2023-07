Eerst vrij zonnig, later bewolking en kans op enkele buien

Het is zaterdag eerst vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking en ook de kans op enkele buien toe, vooral over het noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 21 of 22 graden in het binnenland.

De wind wordt zaterdag in het binnenland matig uit zuidwest, aan zee uiteindelijk vrij krachtig met rukwinden daar tot 50 kilometer per uur, meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht trekt een regenzone ons land binnen vanaf de kust, waarbij er vooral over het noordwesten wat lichte regen kan vallen. Elders is het wisselend bewolkt of zwaarbewolkt, maar blijft het overwegend droog. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten, aan zee soms vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/uur.

Zondag is het zwaarbewolkt met soms wat regen, of buiige regen. In de namiddag wordt het meestal droog over het noordwesten van het land met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 21 of 22 graden over de andere regio’s. De wind uit het zuidwesten neemt toe en wordt matig tot vrij krachtig in het binnenland met rukwinden tot 60 km/uur en aan zee soms krachtig met rukwinden tot 70 km/uur.