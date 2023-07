Rodebessenazijn met dragon

De beste manier om bessen een lang leven te geven: er fruitazijn mee maken. In deze versie zitten rode bessen, maar met frambozen of bramen krijg je ook een heerlijk resultaat. Na enkele dagen op het aanrecht krijgt de azijn een uitbundig rood kleurtje. Om salades en je humeur mee op te fleuren, ook wanneer de zomer weer gaan vliegen is.