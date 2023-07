Haagse bluf

De naam verwijst naar het air dat de bewoners van Den Haag zouden hebben. Het lijkt heel wat, maar in feite is het vooral lucht. Van dit recept maak je het best een grote hoeveelheid, maar je kunt alles ook gewoon halveren.

Voor een

10-tal glaasjes

● 2 eiwitten

● 75 g kristalsuiker

● 200 ml rodebessensap (zie recept)

● 200 g rode bessen voor afwerking

● 1 kneep citroensap of een scheutje azijn

● 1 snuf zout

● Ook nodig: elektrische klopper

Voor het rodebessensap:

● 350 g rode bessen

● 25 g kristalsuiker

● 100 ml water

Bereiding

1. Rits voor het sap de bessen van hun steeltjes. Doe ze in een pan met de suiker en het water. Breng op middelhoog vuur aan de kook en laat 5 minuten zachtjes pruttelen. Plet met de achterkant van een lepel zodat ze openbarsten. Wrijf door een zeef en gooi de pulp weg. Zeef nogmaals en laat het sap afkoelen.

2. Maak je klopper en kom vetvrij door ze in te wrijven met citroensap of wat azijn, gebruik hiervoor een stukje keukenpapier. Doe de eiwitten in de kom samen met een snufje zout. Klop de eiwitten stijf terwijl je beetje bij beetje de suiker en het bessensap toevoegt (doe je er alles in een keer in, dan lost de suiker minder goed op). Blijf kloppen tot het eiwit niet meer uit de kom valt wanneer je die omdraait.

3. Verdeel de rode bessen voor de afwerking over de glaasjes en schep hier het schuim op.

tip

Wie behoefte heeft aan een extra krokantje, kan een amaretti-koekje over de rode bessen verkruimelen. Ook lekker: de rode bessen eerst even marineren in een scheutje drank en wat suiker.