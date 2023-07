Russische nationalistische blogger Igor Girkin gearresteerd

Igor Girkin in het gerechtsgebouw in Moskou, 21 juli. — © AFP

Op het hoofd van Igor Vsevodolovitsj Girkin was al 100.000 euro gezet door de Oekraïense regering. Nu is de bekende ultranationalistische milblogger opgepakt in eigen land. Het was zijn vrouw Miroslava Reginskaja die dat vrijdag bekendmaakte, via het Telegramkanaal van Girkin. Zijn advocaat bevestigt het nieuws tegenover de krant RBK, en ook een lid van de Doema schrijft op Telegram dat Girkin wordt vastgehouden en dat zijn huis is doorzocht. Later zijn beelden vrijgegeven van de blogger in het gerechtshof in Moskou. Volgens Reginskaja is haar man aangehouden op verdenking van extremisme. Waar Girkin zich nu bevindt, weet ze niet.

Girkin, alias Igor Strelkov, was minister van Defensie van de separatistische volksrepubliek Donetsk in 2014, toen de vlucht MH17 werd neergehaald boven Oekraïne. In november vorig jaar veroordeelde de rechtbank op Schiphol hem en twee andere pro-Russische separatisten bij verstek tot een levenslange gevangenisstraf voor de dood van alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders en zes Belgen.

Groot criticus

Eind vorig jaar zou Girkin kort hebben meegevochten in Oekraïne. Hij was er deel van een Russisch vrijwilligersbataljon dat werd gesponsord door Jevgeni Prigozjin, de Wagnerbaas die na een mislukte opstand in Wit-Rusland zit.

Girkin is absoluut een Russische patriot en hij was verheugd over de inval in Oekraïne. Tegelijk heeft de militaire blogger er nooit een geheim van gemaakt dat hij het corrupte autoritaire regime van Vladimir Poetin veracht. Op sociale media als Youtube en Telegram ontwikkelde hij zich tot een grote criticus van de Russische legerleiding. Zijn tirades werden een lange tijd gedoogd, maar vormen nu wellicht de reden van zijn arrestatie.

Dit jaar vormde Girkin met andere rechts-nationalisten de zogeheten Club van de Boze Patriotten, die oproept om nóg harder op te treden tegen Oekraïne, omdat bij verlies Rusland als natie in gevaar komt. ‘Alles voor het front, alles voor de overwinning, glorie voor Rusland! is de slogan van de club. (nrc)