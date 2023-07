Feijóo tijdens een campagnebijeenkomst in Valencia. — © Europa Press via Getty Images

De kans is groot dat de conservatieve Partido Popular zondag de Spaanse parlementsverkiezingen wint. Boegbeeld Alberto Núñez Feijóo hoopt op een absolute meerderheid. Haalt hij die niet binnen, dan is hij bereid om met radicaal-rechts in zee te gaan.