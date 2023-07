Het standbeeld is proper, burgemeester De Wever ook

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Waarde landgenoten

Georges-Louis Bouchez is (nog) geen premier. Als hij zijn waarde landgenoten wil toespreken op de nationale feestdag, grijpt hij dus (nog) niet naar paginagrote advertenties. Waarom zou je ook klooien met open brieven, als je de ongekroonde koning van Twitter bent. Boodschap: België is geniaal. Getooid in een Raymond Goethals-T-shirt legt GLB uit dat de hele wereld eigenlijk draait op Belgische uitvindingen. Om te beginnen Club Med. In 1912 bedacht door de Antwerpenaar Gérard Blitz, zo blijkt. Pralines van Neuhaus, ook in 1912. Straf jaar. De socialist Jules Destrée schreef toen, bij gebrek aan Twitter, ook een open brief die nogal wat weerklank vond. Maar daar kun je als MR-voorzitter moeilijk naar verwijzen, natuurlijk.

Waarde landgenoten (2)

Gelukkig is er ook nog genoeg anders te vertellen. Dat de frieten van ons zijn, en niet van de french. Dat Delvaux in 1908 de wereld de handtas leerde kennen. Of dat in Hoei een zeker ‘meneer Merlin’ op een mooie dag eind 18de eeuw rolschaatsen bedacht heeft. ‘Autant de raisons d’être fiers de notre pays’, aldus Bouchez. Een fiscale hervorming kwam vreemd genoeg niet voor in het lijstje.

Proper

‘Ongelooflijk dat vandalen dit prachtige beeld hadden beklad’, schrijft de Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever op zijn Facebook-pagina. Hij staat naast het bekende standbeeld van Nello en Patrasche, vlak bij de kathedraal. Het is inderdaad ongelofelijk dat er mensen zijn die het nodig vinden dat prachtige beeld van een arme weesjongen en zijn trouwe hond, uit het verhaal A dog of Flanders, te beschadigen.

Maar nog ongelofelijker is wat De Wever daarna schrijft. ‘Gelukkig zo goed als volledig weer proper gekregen.’ U moet het zien om het te geloven. Geen spatje verf of zeep is er op het pak van de burgemeester te zien. Hij staat er strak en netjes bij, zoals altijd wanneer hij niet aan het lopen is. Schoenen geblonken, haren gekamd. Een mens zou haast denken dat hij zich speciaal heeft opgekleed voor de nationale fee … Nee, never mind.