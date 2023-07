Van een schitterende tot een bijna gedoofde beursster

Het is voor de Belgische beurs een week van grote contrasten geworden. Het biotechbedrijf Argenx ontketende een beurshype, terwijl niemand echt rouwig is dat telecombedrijf Telenet van de beurs verdwijnt.

Zevenenveertig procent koerswinst op een week tijd voor het biotechbedrijf Argenx. Dat betekent dat het aandeel 157 euro duurder werd en de beurskapitalisatie bijna 8,8 miljard euro aandikte tot 27,4 miljard euro. Het is een zo goed als onuitgegeven prestatie van een op Euronext Brussels genoteerd bedrijf.

Er is deze week een stormloop op Argenx-aandelen geweest. Dat gebeurde nadat het biotechbedrijf begin deze week op de proppen kwam met positieve onderzoeksresultaten voor de behandeling van een zeldzame zenuwziekte met zijn enige geneesmiddel Vyvgart. De zeer succesrijke kapitaalverhoging, waarbij het bedrijf bijna dubbel zoveel ophaalde als wat het voordien had vooropgesteld – 1,1 miljard dollar in plaats van de verhoopte 750 miljoen dollar – gaf daarna de beleggershype rond Argenx nog meer vleugels.

Argenx overschaduwde daarmee de gebeurtenissen rond het eveneens beursgenoteerde Telenet tot een bijna non-event. Het ziet ernaar uit dat na 18 jaar de beursdagen van het Belgische telecombedrijf zo goed als geteld zijn. Na een uitkoopbod heeft hoofdaandeelhouder Liberty een meerderheidsbelang van meer dan 93 procent in handen. Daardoor zit er voor de overige 7 procent van de aandeelhouders niet veel anders op dan ook in te gaan op het uitkoopvoorstel, omdat ze anders riskeren opgezadeld te worden met een pakketje Telenet-aandelen dat nog amper verhandelbaar is.

Dat beleggers zich nu zo makkelijk lijken neer te leggen bij de beursexit van Telenet heeft veel te maken met de voorgeschiedenis. De ster van het telecombedrijf is de voorbije jaren serieus getaand. In de lente van vorig jaar verloor het telecombedrijf na dertien jaar zijn plaatsje in de Belgische sterindex Bel20.

Blijft de vraag waarom Argenx zo zwaar inzet op zijn beursnotering terwijl Telenet er geen toekomst meer in ziet. Het biotechbedrijf Argenx wil via de beurs veel cashgeld kunnen verzamelen om zijn groeipad vol te houden, terwijl Telenet daarvoor niet meer bij de beleggers moet aankloppen, omdat zijn activiteiten jaarlijks zeer voorspelbare bedragen in de kassa brengen, verklaart Tom Simonts, financieel econoom van KBC.

Daarbij komt dat voor Argenx een hoge beurswaardering belangrijk is om overnamekandidaten af te houden. Telenet is in een heel andere modus terechtgekomen. ‘Je zit daar met een hoofdaandeelhouder die erop uit is om zo veel mogelijk te controleren wat er gebeurt met wat de activiteiten in het laatje brengen, zonder centen te moeten delen met minderheidsaandeelhouders of daarvoor verantwoording hoeven af te leggen’.