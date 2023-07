Barbie stunt weer: gratis poppen op Britse basisscholen

Twaalf poppen van Barbie en Ken (in allerlei huidtinten en sommige met rolstoel), lesplannen voor rollenspelen, stickers voor de leerlingen, flyers voor de ouders. Dat alles en meer zit in de pakketten die speelgoedproducent Mattel gratis aan scholen in het Verenigd Koninkrijk bezorgt.

Tot dusver hebben meer dan zevenhonderd scholen ingetekend voor het ‘Barbie School of Friendship’-programma. Daarmee bereikt het bedrijf ‘potentieel meer dan 150.000 leerlingen’. In het medische vakblad The BMJ zijn deze week meerdere opvoedings- en gezondheidsexpert erg kritisch. Ze noemen het programma ‘alarmerend’ en ‘uitbuitend’.

‘Commerciële bedrijven als Mattel zijn geen experts in gezondheid of onderwijs van kinderen, ze verkopen producten om hun winst te vergroten’, zegt May van Schalkwyk, onderzoeker aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, tegen The BMJ. ‘Waarom moeten kinderen worden blootgesteld aan dit soort sluikreclame?’

Ook in eigen land bestaat er gratis lesmateriaal dat bedrijven aan scholen leveren. Zo kunnen scholen bij KBC een bankier bestellen voor financiële en economische lessen. Volgens de bank sluiten zulke lessen aan bij de eindtermen. Maar met het barbieprogramma lijkt Mattel nog een reuzenstap verder te gaan. Het surft op de hype rond de Barbie-film.

De Britse experts hekelen niet alleen de sluikreclame, ze zijn ook bezorgd over het effect op de kinderen, en dan vooral op meisjes. Van Schalkwyk haalt studies aan die erop wijzen dat meisjes die met barbiepoppen spelen minder carrièreopties voor zichzelf zien dan voor jongens. De poppen zouden meisjes ook een slankheidsideaal geven. Let wel, die studies draaien rond het onmiddellijke effect van de barbies op kinderen. Wat van die effecten overblijft zodra de kinderen het poppenspel ontgroeid zijn, is niet geweten.

Ook Mattel haalt in het infomateriaal voor ouders en leerkrachten enkele studies aan, maar dat zijn onderzoeken die de poppen in een gunstig daglicht stellen– en die het bedrijf zelf heeft besteld en betaald. Zo blijkt uit een van die onderzoeken dat kinderen een hogere hersenactiviteit hebben als ze met de barbies spelen dan wanneer ze op de tablet bezig zijn. ‘In 2020 onthulde Barbie enkele nieuwe wetenschappelijke bevindingen die voor het eerst echte, tastbare voordelen van poppenspel aantonen’, klinkt het in een brochure voor de ouders. ‘Kort gezegd blijkt dat spelen met poppen de kinderen voorbereidt op de toekomst, door hen sociale vaardigheden zoals empathie aan te leren.’

De onderzoeker van de Cardiff University die de studie in opdracht van Mattel heeft uitgevoerd, zegt aan The BMJ dat de beweringen in de brochure ‘een beetje sterk’ zijn.

Onderfinanciering

Tegenover The BMJ vertelt een leerkracht van een deelnemende school dat de gratis poppen zeer welkom zijn, gezien de gebrekkige financiering van scholen. De school ligt in een sociaal achtergestelde buurt waar de kinderen het moeilijk hebben om over thema’s als empathie, vriendschap, handicap en stereotypen te praten. De poppen zouden helpen om zulke gesprekken op gang te brengen.

Mattel maakt zich sterk dat de scholen wegens hun onderfinanciering de steun van private bedrijven nodig hebben. Op kritische vragen van het medische vakblad reageerde het bedrijf door anonieme getuigenissen van enthousiaste leerkrachten te sturen.

Volgens een woordvoerder overweegt het bedrijf om het programma uit te breiden.