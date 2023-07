Ananas met rum en limoenmascarpone

Tijdens de zomermaanden vraagt culinair redacteur Berten Vanderbruggen elke zaterdag aan een collega welke smaak of geur eeuwig verbonden is aan een vakantieherinnering. In ruil zoekt hij er een recept bij dat die sfeer opnieuw kan oproepen. Deze week: de onbezonnen, jeugdige zomer van Lotte Alsteens, met Bacardi Breezer.

‘Het was één keer en dan nooit meer: begin deze eeuw mochten wij als leerlingenraad schoolfuiven organiseren met niet alleen bier, maar ook Bacardi Breezers. Die waren toen nieuw en een niet te stuiten hype. Funky limonade met alcohol serveren aan minderjarigen? Blijkbaar was er voor de schooldirectie eerst een proeffuif nodig om te beseffen dat het een slecht idee was. Hoe dan ook is de smaak van de groene variant (de rest lustte ik niet) voor altijd de smaak van 17 jaar zijn, nét niet volwassen. De 4-packs gingen mee op uitstapjes en naar afspraken onder vrienden. Tot en met de zomervakantie. Daarna niet meer. Aan de universiteit moest je daar niet meer mee afkomen.’

Lotte Alsteens,

redacteur publishing

Het succes van Bacardi Breezer leidde begin jaren 2000 tot een exponentiële uitbreiding van het gamma. Alles wat een beetje fruitig en kleurrijk was, en je dus met frisdrank kon associëren, belandde in de bekende flesjes. In het winkelrek leverde dat een regenboog aan smaken op, van framboos of perzik tot tropische bloemen. Voor een hele generatie was die breezercultuur een opstapje naar de volwassenheid, waar de ‘echte’ cocktails wachtten. Hoewel de fruitaroma’s en flauwe smaakversterkers van toen ons op culinair vlak niet meteen prikkelen, kunnen we met de dezelfde ingrediënten (rum en limoen) wel een smaakvol dessert samenstellen dat aan die cocktailmix doet denken. Nederlands auteur Susan Aretz geeft een voorzet, met een zoet barbecue­recept dat even licht én verslavend is als de Breezers van weleer. ‘Het enige dat een beetje tijd vraagt, is het marineren van de ananas . Dat doe ik meestal in de ochtend, als ik weet dat we ’s avonds dit gerecht willen eten.’

Ananas met rum en limoenmascarpone

Voor 4 personen

1 hele ananas, kroon eraf en schil verwijderd

5 el lekkere rum – ik gebruik graag Masskara rum van Don Papa of Queen pineapple & spice rum van Spirited Union

1-2 tl chilivlokken

Voor de honing-limoenmascarpone

125 g mascarpone

1 el (Manuka-)honing

rasp van 1 limoen + kneepje sap naar smaak

1 el fijngesneden verse munt

optioneel: 2 el geroosterde noten, bijvoorbeeld cashew of pistache, grof gehakt

verder nodig:

barbecue (direct vuur) op 200 °C

aluminiumfolie

Bereiding