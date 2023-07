Allereerste RSV-vaccin krijgt groen licht van Europees Geneesmiddelenagentschap

In de meeste gevallen is een besmetting met RSV onschuldig en voelt een infectie als een verkoudheid. Maar voor kleine kinderen kan een infectie tot ernstige ademhalingsproblemen leiden en zelfs dodelijk aflopen. In Europa is RSV zelfs de belangrijkste reden waarom kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook voor ouderen kan een RSV-infectie ernstig verlopen. Weldra is er een vaccin dat zuigelingen en ouderen beschermt. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) adviseert om Abrysvo, het allereerste vaccin tegen RSV, toe te laten in de EU. De Europese Commissie is nu aan zet, maar normaal gezien volgt ze het advies van het EMA.

Experts zoals vaccinoloog Johan Neyts (KU Leuven) toonden zich eerder dit jaar zeer enthousiast over het vaccin en spraken van een ‘grote doorbraak’. Het EMA zette spoed achter zijn beoordeling van het vaccin omdat RSV een belangrijk probleem is voor de volksgezondheid. Na malaria is RSV wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak onder zuigelingen. Elk jaar sterven er meer dan 100.000 kinderen na een infectie met RSV.

In een grote studie werd onderzocht of zuigelingen ertegen beschermd kunnen worden door de moeders tijdens de zwangerschap (tussen zwangerschapsweek 24 en 36) in te enten. En inderdaad, de antilichamen tegen RSV die de vrouwen na de vaccinatie aanmaken, gingen via de placenta over naar het kind. De baby’s van ingeënte moeders liepen in de eerste drie levensmaanden 82 procent minder risico lopen op een ernstige RSV-infectie. Ook na zes maanden was er nog een duidelijk effect (69 procent minder ernstige infecties). Het EMA is evenwel voorzichtig en stelt dat het vaccin bescherming biedt ‘tot zes maanden’ na de geboorte.

In een andere studie met tienduizenden 60-plussers bleek dat ook die groep goed beschermd is na vaccinatie.

Geen ernstige bijwerkingen

Het vaccin heeft geen ernstige bijwerkingen, maar kan bij zwangere vrouwen pijn op de plek van de prik, hoofdpijn en spierpijn uitlokken. De ouderen hadden het meest last van pijn op de plaats waar het vaccin werd gezet.

Vanaf wanneer het effectief ingezet zal worden in Europa is nog onduidelijk. Ook de vraag of het wordt terugbetaald (en zo ja, voor welke groepen), moet nog worden uitgeklaard. Over dat laatste heeft Europa overigens niets te zeggen, maar beslissen de lidstaten (in eigen land de deelstaten) zelf.