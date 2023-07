Amerikaanse zanger Tony Bennett is overleden

Frank Sinatra noemde hem ooit ‘de beste zanger uit de showbizz’. En dat was vast gemeend. Tony Bennett (1926-2023) verzamelde in zijn carrière twintig Grammy Awards, waaronder een voor zijn complete oeuvre. In 2015 stond hij nog op het podium van Gent Jazz, samen met Lady Gaga, en zette hij het begrip ‘eeuwig cool’ in het woordenboek. De twee hadden toen samen net een eerste croonerplaat uitgebracht, en die was zo’n succes dat ze het een paar jaar later nog eens herhaalden. Gaga was niet de enige ster die met hem in zee ging. Op zijn Duet-albums koppelde hij zich aan Paul McCartney, soullegende Aretha Franklin, countryster Willie Nelson en U2-frontman Bono. Op zijn negentigste verjaardag hield hij een feestje in New York waarop celebs als Bruce Willis en John Travolta hun entree maakten. Het Empire State Building eerde Bennett toen met een lichtshow.Op aanraden van Danny Bennett, zijn zoon en al jaar en dag zijn manager, reikte hij in 1993 een prijs uit tijdens de MTV Video Music Awards, geflankeerd door twee Red Hot Chili Peppers. Voor de gelegenheid was hij gekleed in zwart T-shirt en bermuda, met een grote witte zonnebril op en een hoge hoed.

© Evan Agostini/Invision/AP

Maar geen heden zonder verleden. Zijn echte succesjaren situeerden zich in de jaren 50, met songs die tussen pop, crooners en jazz hingen. Hij werd ontdekt door Bob Hope. In die tijd scoorde hij hits als ‘Because of you’, ‘Cold, cold heart’, ‘Blue velvet’ en ‘Rags to riches’. In 1962 had hij met ‘I left my heart in San Francisco’ niet meteen een hit beet, maar het nummer werd wel zijn handelsmerk.

Zijn leven kende niet alleen ups, er waren ook de jaren waarin hij moest worstelen en zoeken naar een plek in het snel evoluerende muzieklandschap. In de jaren 70 moest hij als vijftiger zien af te rekenen met een afbrokkelend huwelijk, een cocaïneverslaving en een miljoenenschuld aan de belastingen. Het was zijn zoon Danny die hem de juiste pistes tipte om weer aansluiting te vinden met jongere generaties.

In 2016 kreeg hij de diagnose van alzheimer. Maar desondanks bleef hij doorwerken en hij stortte zich tegelijk op een andere passie: schilderen. ‘Life is a gift, even with Alzheimer’s’, tweette hij kort daarna.