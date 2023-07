Belgische Ryanair-piloten gaan opnieuw staken op 29 en 30 juli

De directie in Dublin tracht de impact van stakingen te beperken met vluchten op Charleroi vanuit andere landen. — © NurPhoto via Getty Images

De staking van de Belgische Ryanair-piloten, waardoor afgelopen weekend 120 vluchten werden geschrapt op de luchthaven van Charleroi, is nog maar net achter de rug en er wordt al een nieuwe staking aangekondigd. Volgend weekend, op zaterdag 29 en zondag 30 juli – opnieuw midden in het drukke zomerseizoen – leggen de piloten opnieuw het werk neer, kondigt Didier Lebbe van de christelijke vakbond CNE aan.

Door de staking moest Ryanair voor meer dan 20.000 reizigers wier vluchten waren geschrapt een oplossing vinden. Nochtans maakt de directie in Dublin geen aanstalten om het conflict met zijn Belgische piloten over vliegschema’s en verloning te willen ontmijnen. ‘Sinds de staking is er nog geen enkel concreet voorstel gekomen’, zegt Lebbe. ‘We hebben geen andere keuze dan onze acties voort te zetten.’ Hoeveel piloten uiteindelijk toch zullen vliegen en hoeveel vluchten er worden geschrapt, is nog niet duidelijk. Gewoonlijk communiceert Ryanair hier pas 48 uur voor vertrek over. Lebbe hekelt de directie van Ryanair, omdat ze door het uitblijven van een voorstel ‘geen enkel respect toont voor het personeel én de reizigers’.

Hard tegen hard

De vraag is of een nieuwe staking de Ierse lagekostenmaatschappij wel zal doen handelen. ‘Als de piloten willen staken, staat het hen vrij dat te doen’, reageerde Ryanair bij de vorige staking tegenover De Standaard. De bonden kregen al eerder te horen dat Ryanair financieel sterk genoeg staat om de impact van stakingen in België op te vangen. Ryanair maakte afgelopen boekjaar nog een nettowinst van 1,43 miljard euro. Het bedrijf heeft 86 basissen in Europa en voert deze zomer dagelijks zo’n 3.300 vluchten uit. Met aanpassingen in zijn vluchtschema probeert het steevast de impact van stakingen te beperken door Charleroi te bedienen vanuit andere landen, en met buitenlands personeel.

Maar ook de vakbonden zijn vastberaden door te gaan. ‘Als er meer acties nodig zijn, zullen die volgen’, zegt Lebbe. Eerder zei hij al in Het Nieuwsblad dat er vanaf september ‘twee stakingsdagen per maand’ zullen volgen. Het conflict tussen de Belgische bonden en de directie van Ryanair sleept al lang aan, maar bereikte een nieuw kookpunt nadat de Ryanair-directie had aangekondigd dat ze het vliegschema van piloten eenzijdig wil aanpassen door minder rustdagen tussen de vluchten in te lassen. Daarmee zegt de directie niet alleen de huidige cao op, vinden de bonden, maar ook de sociale vrede.

Loonherstel

Daarnaast is er ook nog steeds geen akkoord over de verloning. Bij de uitbraak van de covidcrisis, toen ook Ryanair zijn vliegtuigen op het tarmac moest houden, zijn de piloten akkoord gegaan met een loonsverlaging van 20 procent. Ze kregen de belofte dat hun loon binnen de vier jaar zou worden hersteld, als de crisis achter de rug was. Hun loon is sinds april weer op het niveau van 2019, maar omdat er op dat bedrag geen indexering is doorgevoerd (ondanks de hoge inflatie) zagen de piloten hun koopkracht stevig uitgehold. Daarom eisen ze nu een herstel van loon dat wel rekening houdt met de inflatie van de afgelopen jaren.