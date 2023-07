Wout van Aert en Sarah De Bie verwelkomen tweede zoon

Weinig speculaties waren zo voorspelbaar in de Tour als die ene: Wout van Aert zou snel vader worden. Het is gebeurd. Zoon Jerome is geboren.

‘Jerome. Plus d’amour. 20/07/23.’ Meer woorden waren er niet nodig om de komst van Jerome van Aert aan te kondigen op Instagram. De wielrenner en zijn vrouw Sarah De Bie deelden daar samen een foto van hun kersverse zoon.

De komst van hun tweede kindje was rond het einde van de Tour voorzien en dus werd er vooraf rekening gehouden met het scenario dat Van Aert voortijdig uit de Tour zou stappen. En zijn exit bleek duidelijk heel nipt. De jongste van Aert junior is gisteren geboren, een dag nadat van Aert met een helikopter en privévliegtuig stilletjes uit de Tour was vertrokken.

Om dat bekend te maken was vooraf een filmpje opgenomen dat Jumbo-Visma donderdagochtend rond 10 uur verspreidde. Vanop zijn hotelbed zei van Aert daarin dat hij de Tour vroegtijdig zou verlaten. ‘Zoals iedereen weet, is Sarah zwanger en begint het een beetje te dringen thuis’, zei hij. ‘In samenspraak met de ploeg hebben we beslist dat mijn plaats nu thuis is. We hebben thuis met onze dokter vaste opvolging gehad de afgelopen weken en dan konden we wel de inschatting maken dat de geboorte er zit aan te komen. Daarom hebben we deze beslissing genomen.’

Van Aert heeft al een zoon van twee, Georges.